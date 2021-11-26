Важливі докази, де вони? Західні оглядачі про заяву Зеленського щодо держперевороту

Президент України Володимир Зеленський не підкріпив доказами свою заяву щодо наявності інформації про підготовку на 1-2 грудня державного перевороту. Про це у соціальній мережі пише аналітик Джорджтаунського університету Андерс Ослунд.

«Потрібно більше, щоб зробити цю заяву такою, що заслуговує на довіру», – зазначив Ослунд.

Як повідомляв «Голос Америки», під час спілкування із журналістами 26 листопада Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні.

Президент України також заявив, що уряд України має «звукову інформацію» щодо того, що «представники з України, скажімо так, з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів тощо».

Радіо Свобода отримали коментар Ріната Ахметова, який назвав «суцільною брехнею» інформацію, озвучену президентом України. Радіо Свобода також повідомляє, що у коментарі російським ЗМІ речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив: «Росія не мала жодних планів брати участь. І Росія ніколи не займається взагалі такими справами».

Заяви президента України обійшли провідні світові ЗМІ.

Подібна заява сам по собі має дестабілізуючий ефект

Геннадій Рудькевич, координатор програми політології Університету штату Джорджія, вказує, що президент України не навів доказів на підтвердження своїх заяв, та відзначає відсутність арештів щодо заявленої спроби перевороту. «Подібна заява сам по собі має дестабілізуючий ефект», – відзначає Рудькевич.

При цьому він відзначив, що у минулому Москва використовувала нестабільність для військових вторгнень.

«Найкращий спосіб стримати напад Росії на даному етапі – це не придбання незначної кількості західної зброї, а демонстрація єдності українського народу проти Росії. Це робиться через створення об'єднаного політичного фронту, а не через реальні чи уявні перевороти. Насправді, якщо і є щось, щоб зробило б російське вторгнення більш імовірним, так це український переворот або масові арешти, спрямовані на недопущення перевороту (справжнього чи уявного). Саме таку нестабільність Путін використовував для виправдання вторгнення (у тому числі до України) в минулому», – твітує Рудькевич.

Зеленський зіткнувся з серйозним викликом з боку істеблішменту в апараті безпеки

Коментатор-міжнародник Леонід Рагозін ставить питання, чи будуть наведені докази на підтвердження заяв Зеленського, але вказує, що «вже кілька місяців очевидно, що Зеленський зіткнувся з серйозним викликом з боку істеблішменту в апараті безпеки, який є союзником радикальних націоналістів, які об'єднались навколо експрезидента Порошенка». Як приклад протистояння оглядач наводить «Вагнергейт» та спробу імпічменту Зеленського. «Спроба оголосити імпічмент Зеленському провалилась, тепер це», – пише Рагозін.

З недовірою до заяви Зеленського поставився оглядач-міжнародник Майкл Боцюрків.

«Серйозно? Я сподіваюсь, що це не театральна спроба підживити рейтинг популярності, який просідає, або ще гірше – привід для наступу на опонентів та/або ЗМІ», – пише оглядач.

Як повідомляє Українська служба «Бі-Бі-Сі», за даними нещодавніх опитувань, попри деяке падіння рейтингів, Володимир Зеленський має найбільшу підтримку українців на президентських виборах. Зеленський помітно випереджає Петра Порошенка, Юрія Бойка, Юлію Тимошенко.

Як відзначає сайт президента України, спілкуючись зі ЗМІ Володимир Зеленський також заявив, що «бореться не за владу, а за Україну та її громадян, і не збирається залишати посаду передчасно через будь-який тиск».