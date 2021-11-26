ДТЕК: звинувачення Зеленського «несправедливі і безпідставні»

Енергетичний холдинг ДТЕК відреагував на звинувачення з боку президента Володимира Зеленського в шантажі влади погрозами енергетичної кризи чи відключення опалення.

«Заяви, які сьогодні пролунали з вуст вищого керівництва держави, ДТЕК розцінює як несправедливі і безпідставні», – повідомила пресслужба ДТЕК увечері 26 листопада.

Компанія наголосила, що її фахівці, «розуміючи проблеми державних ТЕС і ТЕЦ із накопиченням вугілля, знайшли дефіцитне на світових ринках паливо й допомогли державній генерації».

«ДТЕК завжди допомагає державі і під час безпрецедентної світової кризи також потребує підтримки. Натомість ми стикаємось з постійним тиском, надуманими звинуваченнями і дискримінацією», – вказано в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський удень 26 листопада заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту на 1–2 грудня, і що в це питання «втягують» бізнесмена Ріната Ахметова.

Сам Ахметов у коментарі Радіо Свобода заперечив інформацію про свою причетність до підготовки держперевороту.

«Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент», – зазначив Ахметов у письмовому коментарі Радіо Свобода.

Євробонди «ДТЕК Енерго» обвалилися на 13,3% після заяви Зеленського щодо ймовірної причетності Ахметова до державного перевороту.