Зеленський прокоментував матеріал про використання гвинтокрилів ДСНС та відвідини уродин Єрмака

Президент України Володимир Зеленський прокоментував матеріал «Української правди», згідно з яким він святкував день народження Єрмака на державній дачі, використовуючи гелікоптери ДСНС для доправлення людей до резиденції Синьогора в Карпатах.

Відповідаючи на питання автора розслідування «Української правди» Михайла Ткача, Зеленський заявив, що Синьогора – це захищений об’єкт, і припустив, що журналісти порушили законодавство, знімаючи його з дрону.

За словами президента, будівлі державних резиденцій передані під розміщення дітей-сиріт, частину також планують передати дипломатам. Він також анонсував подію в Карпатах до 30-річчя української дипломатії, яка відбуватиметься з 20 по 22 грудня.

«Я хотів для цього моменту якраз надати можливість, щоб ми використовували резиденцію для заходу. Всі посли знають про це, це відбудеться, контакти є між МЗС і ДУС, також в Івано-Франківську, це заздалегідь вже відомо відповідним інституціям», – сказав він.

За його оцінкою, подію в державній резиденції в Гуті відвідають близько 300 людей.

Зеленський звинуватив журналіста в тому, що видання надіслало запит щодо позиції Офісу президента за дві години до виходу матеріалу. Ткач заперечив, що запит надіслали за сім годин.

Президент також заявив, що має «повне право іноді відпочивати», тоді як у Києві не має змоги це робити через журналістів.

«Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони, завдячки вам вони нічого ніде не святкують. Завдяки вам людина, в якої було 50-річчя 21 числа – вона ж не винна, що це в цей день, йому було 50 років, він відмовився святкувати в цей день, тому що сказав, що завтра тут будуть люди і скажуть, що поки йде покладання квітів, хтось там щось святкує, танці на крові. Тому завдяки вам, Михайло, часу на моє власне життя в мене немає», – висловився він.

Водночас, за словами президента, він разом із сім’єю прибув до Синьогори передусім нібито для зустрічі з міністром розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим в рамках підготовки події.

«У п’ятницю увечері після роботи я зі своєю сім’єю, на що маю повне право, полетів на один день відпочити. Так постраждала наша держава, що один день я вирішив відпочити. Так я полетів. Щоб ви знали, Михайло, президент ніколи не літає одним гвинтокрилом. На жаль, тому що я завжди не хочу, щоб на мене дивилися люди і щось погане про мене думали. Не дозволено мені літати на одному гвинтокрилі. Літають супроводжувальні. Всіх деталей не скажу, про снайперів тощо, але це життя», – сказав Зеленський.

Він також пояснив використання гвинтокрилів тим, що президентський літак наразі не працює, а Державне управління справ не виділяє кошти на його ремонт, «тому що всі медіа кричать, не дай Боже, щось витрачається на президента». Водночас, за його словами, зламався й військовий гвинтокрил:

«Президента України попросили і звернулися люди, які летять разом із ним, використати на цей раз ДСНС, я запитав: це законно? Мені сказали: так, я маю всі законні права. Ми полетіли двома гвинтокрилами військовими і гвинтокрилом ДСНС. Я прилетів вночі зустрівся з паном Чернишовим, побачили всю інфраструктуру, проговорили, що будемо робити».

У неділю вранці, як згадує президент, він полетів на покладання квітів і зустрівся з військовими.

Ввечері 24 листопада видання «Українська правда» оприлюднило розслідування, в якому з посиланням на джерела у політичних колах повідомило про гучне святкування ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції «Гута».

За даними видання, святкування тривали впродовж кількох днів, а серед гостей зауважили бізнесмена з оточення Ігоря Коломойського Тимура Міндіча і заступника керівника Офісу Олега Татарова.

Згідно з розслідуванням, президент і голова його офісу прибули до Києва в неділю, у день народження, щоб відвідати офіційні заходи з нагоди Дня гідності й свободи.