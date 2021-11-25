В ОП заперечили дані журналістів про 4-денне святкування ювілею Єрмака на держдачі

Офіс президента і голова ОП Андрій Єрмак заперечили дані журналістів, згідно з якими, президент Володимир Зеленський і Офіс президента святкували день народження Єрмака на державній дачі, використовуючи гелікоптери ДСНС для доправлення людей до резиденції в Карпатах.

«Офіційно повідомляємо, що не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності. Не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов’язаних із будь-якими бізнесменами. Гвинтокрилами ДСНС гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою», – йдеться в заяві, оприлюдненій у фейсбуці.

В Офісі президента додали, що Зеленський у п’ятницю відбув до резиденції в Гуті, а в неділю вже був у Києві. «Користування резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об’єктами», – кажуть в ОП.

Андрій Єрмак також заперечив інформацію про святкування, але не уточнив, як саме провів свій день народження в неділю, 21 листопада.

«Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. У вівторок виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в Офісі президента», – написав він у фейсбуці.

Ввечері 24 листопада видання «Українська правда» оприлюднило розслідування, в якому з посиланням на джерела у політичних колах повідомило про гучне святкування ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції «Гута».

За даними видання, святкування тривали впродовж кількох днів, а серед гостей зауважили бізнесмена з оточення Ігоря Коломойського Тимура Міндіча і заступника керівника Офісу Олега Татарова.

Згідно з розслідуванням, президент і голова його офісу прибули до Києва в неділю, у день народження, щоб відвідати офіційні заходи з нагоди Дня гідності й свободи. «О 12-ій президент нагороджує воїнів, а вже о першій гвинтокрил ДСНС злітає з бази рятувальників у Козині і за дві години здійснює посадку в Івано-Франківську», – йдеться в розслідуванні.