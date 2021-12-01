«Допускаю це» – Євгенія Кравчук про прямі переговори Зеленського і Путіна

Заступниця голови фракції «Слуга народу», депутатка Верховної Ради Євгенія Кравчук вважає прийнятними прямі переговори лідерів України та Росії щодо вирішення конфлікту на Донбасі, про можливість яких у щорічному зверненні до парламенту заявив президент України Володимир Зеленський.

«Я допускаю це. Я не можу сказати час, бо це залежить від двох сторін. Можливо, це буде залежати від зустрічі (президентів Росії та США) Путіна і Байдена, які мають бути до кінця цього року (офіційно Москва і Вашингтон про такі переговори ще не повідомляли – ред.). Але прямі переговори – це один із елементів, які потрібно пройти. Я розумію, що краще мати свідків, цивілізовані країни, бо Путін потім скаже «я цього не говорив» чи «цього не було», але в принципі такий елемент не можна відкидати. Бо бойовики «ДНР» та «ЛНР» нічого не вартують самостійно, бо все одно Путін керує ними як маріонетками», – заявила Кравчук в ефірі Радіо Свобода після виступу президента.

Вона додала, що хоче, «щоб не було маніпуляцій, бо це зараз усі наші основні патріоти вийдуть на всі екрани і будуть казати, що це «мир за будь-яку ціну, все продали, все здали».

«Оці «червоні лінії» в переговорах є, і президент їх неодноразово озвучував, так що це (домовленість щодо Донбасу – ред.) не може бути відмовою від Криму чи подача води в Крим, чи зараз ми захочемо все, що Путін там пропише, ми прекрасно все це розуміємо, що є «червоні лінії» в переговорах, і це національні інтереси, це територіальна цілісність і громадянський спокій», – відзначила заступниця голови владної фракції.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не зможе розв’язати збройний конфлікт на Донбасі без прямих переговорів із Росією. Про це президент сказав під час послання до парламенту 1 грудня.

«Ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали всі зовнішні партнери. Всі зовнішні – визнали, а деякі внутрішні це не визнають», – сказав Зеленський, і кивнув пальцем у бік сесійної зали, де сидять представники «Європейської солідарності», лідером яких є експрезидент Петро Порошенко.

Питання про можливу зустріч президентів Росії і України почало обговорюватися ще навесні 2021 року, тоді Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним «у будь-якій точці українського Донбасу».

Пізніше, після кількох заяв про можливість зустрічі, офіційний Кремль заявив, що навряд чи цей діалог відбудеться, оскільки Зеленський наполягає на обговоренні Криму, а Кремль вважає, що там немає теми для обговорення. Крім того, Росія відкидає звинувачення України і Заходу у збройній підтримці бойовиків. Кремль каже, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Переговори щодо Донбасу в так званому «нормандському форматі», тобто з участю не лише України і Росії, але також Франції та Німеччини, відбуваються понад 7 років – від червня 2014 року. Але Москва відкинула висловлені восени прагнення України та Німеччини організувати нову зустріч лідерів глав держав у цьому форматі до завершення каденції канцлерки Німеччини Анґели Меркель.