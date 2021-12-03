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Суд у Мінську визнав соціальні мережі Радіо Свобода «екстремістськими матеріалами»

Логотип Радіо Свобода на штаб-квартирі корпорації в Празі, Чехія

Центральний районний суд Мінська визнав екстремістськими матеріалами інформаційну продукцію телеграм-каналу «Радіо Свобода-Білорусь», його аналоги в соціальних мережах та на відеохостингу YouTube. Про це 3 грудня повідомив телеграм-канал Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією білоруського МВС.

Наразі за ґратами перебувають двоє журналістів Радіо Свобода – Ігор Лосик та Андрій Кузнечик. Журналісти Олег Груздзілович, Алесь Дащинський та Інна Студзінська перебувають під слідством. Офіс Радіо Свобода в Мінську опечатали силовики.

Торік МЗС Білорусі позбавило акредитації всіх журналістів Радіо Свобода, а також десятки інших представників іноземних ЗМІ.

У Білорусі екстремістськими визнані понад 300 каналів і спільнот: від локальних чатів до каналів із сотнями тисяч передплатників. 7 з 10 найпопулярніших білоруських телеграм-каналів вважаються екстремістськими.

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