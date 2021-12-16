Білорусь: фрілансера Радіо Свобода вдруге залишили під вартою після завершення адміністративного арешту

Фрілансера білоруської служби Радіо Свобода Андрія Кузнечика не випустили з-під варти після закінчення терміну двох адміністративних арештів. 15 грудня сплив другий термін його арешту за адміністративною статтею, він перебуває за ґратами понад 20 діб.

Кузнечик перестав виходити на звʼязок із колегами 25 листопада. Згодом стало відомо про його затримання. У квартирі журналіста відбувся обшук: силовики забрали телефони, компʼютери та іншу техніку. Проурядові телеграм-канали повідомили, що 26 листопада Заводський районний суд Мінська визнав Андрія винним у «дрібному хуліганстві» та засудив його до 10 діб увʼязнення. Після закінчення цього терміну журналіста було засуджено ще до 10 діб арешту за тією ж статтею.

Кузнечик себе винним у хуліганстві не визнав.

У червні 2020 року в Мінську був затриманий блогер Ігор Лосик, позаштатний консультант Радіо Свобода з питань нових медіа. Відтоді він перебуває за ґратами. Лосик проходив у одній справі разом із блогером Сергієм Тихановським, політиком Миколою Статкевичем, блогером Володимиром Цигановичем, а також членами команди Youtube-каналу Тихановського «Країна для життя».

14 грудня їм оголосили вирок. Тихановського засуджено до 18 років колонії посиленого режиму, Лосика – до 15 років. Володимира Цигановича засуджено до 15 років колонії посиленого режиму, Артема Сакова та Дмитра Попова – до 16. Миколі Статкевичу дали 14 років позбавлення волі.