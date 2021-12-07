Фрілансера Радіо Свобода в Білорусі заарештували відразу після відбуття попереднього терміну в СІЗО

Фрілансера Білоруської служби Радіо Свобода Андрія Кузнечика, якого 6 грудня не звільнили після закінчення терміну арешту в Мінську, арештований ще на 10 діб. Таке рішення ухвалив суд 6 грудня, повідомляє редакція.

Кузнечика мали звільнити не пізніше понеділка, 6 грудня, після 10 діб арешту. Його затримали 25 листопада у Мінську під час прогулянки, згодом суд визнав його винним у дрібному хуліганстві.

Нові 10 діб арешту йому дали за тією ж статтею.

Президент корпорації Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай заявив, що продовження терміну покарання в цьому випадку «саме по собі має розглядатися як злочин».

«Викрадення Андрія державою триває, і це ще один крок режиму Лукашенка з метою заблокувати доступ білоруського народу до незалежної інформації», – наголосив він.

Після президентських виборів у серпні 2020 року і протестів, що почалися після них, білоруська влада влаштувала масові репресії проти опозиційних політиків, громадян, які виступили проти Олександра Лукашенка, правозахисників і незалежних ЗМІ.

Десятки тисяч людей були заарештовані, тисячі – звільнені з роботи, відкриті понад тисяча кримінальних справ. За підрахунками правозахисного центру «Весна», під арештом або в ув’язненні за політичними мотивами перебувають 907 людей.

Білоруська влада закрила кілька ЗМІ, у тому числі найбільш відвідуваний інтернет-портал Tut.by, його визнали екстремістською спільнотою. Аналогічне рішення суд у Мінську 3 грудня виніс щодо акаунтів Білоруської служби Радіо Свобода у соціальних мережах. Позаштатний консультант Білоруської служби Ігор Лосик від 2020 року перебуває під арештом за звинуваченням у тяжкій кримінальній статті.

У липні 2021 року у Мінську силовики увірвалися до офісу білоруської служби Радіо Свобода. Декількох журналістів затримали, пізніше їх відпустили під підписку про невиїзд.

Наразі у Білорусі 29 представників медіа перебувають за ґратами, десятки були змушені залишити країну.