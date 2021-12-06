Фрілансера Радіо Свобода у Білорусі Андрія Кузнечика не звільнили після адмінарешту

Рідні фрілансера Білоруської служби Радіо Свобода Андрія Кузнечика повідомили, що його не звільнили після адміністративного арешту, що тривав десять днів. Напередодні термін арешту минув, але Кузнечик залишився під вартою, новий суд у його справі має відбутися сьогодні, повідомили рідні.

Андрія Кузнечика затримали 25 листопада під час велосипедної прогулянки. Силовики провели у нього вдома обшук, забрали всю техніку і телефон, мобільний телефон і планшет дружини, а також гроші. Проурядові телеграм-канали повідомили, що 26 листопада суд у Мінську визнав Кузнечика винним у «дрібному хуліганстві» та присудив йому 10 діб арешту. Кузнечик не визнав себе винним у хуліганстві.

У червні 2020 року в Мінську затримали Ігоря Лосика, блогера, позаштатного консультанта Радіо Свобода з питань нових медіа. З того часу він перебуває за ґратами. Ігоря Лосика звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі «щодо представників влади і правоохоронних органів», вчиненому групою осіб, та в організації масових заворушень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

За час ув’язнення Лосик двічі оголошував голодування – після висунення нових звинувачень.

У липні 2021 року у Мінську силовики увірвалися до офісу білоруської служби Радіо Свобода. Декількох журналістів затримали, пізніше їх відпустили під підписку про невиїзд.

Наразі у Білорусі 29 представників медіа перебувають за ґратами, десятки були змушені залишити країну.