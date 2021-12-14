Білорусь: Тихановського засудили до 18 років за ґратами, Лосика – до 15 років

У білоруському місті Гомелі на території слідчого ізолятора 14 грудня оголосили вирок у так званій «справі Тихановського». Блогер Сергій Тихановський засуджений до 18 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму. Це найбільший термін за час передвиборчої президентської кампанії 2020 року та протестів проти проголошення Олександра Лукашенка переможцем виборів (кандидат у президенти Віктор Бабаріко отримав 14 років позбавлення волі, Марія Колесникова – 11 років).

Також у цій справ засуджені:

– медіаконсультант Радіо Свобода Ігор Лосик – до 15 років колонії посиленого режиму;

– блогер Володимир Циганович – до 15 років колонії посиленого режиму;

– оператор ютуб-каналу Тихановського «Країна для життя» Артем Саков – до 16 років колонії посиленого режиму;

– модератор соцмереж «Країна для життя» Дмитро Попов – до 16 років колонії посиленого режиму;

– лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Громада) Микола Статкевич – до 14 років позбавлення волі.

Усіх цих людей режим Лукашенка звинувачував у «розпалюванні соціальної ворожнечі та організації масових заворушень».

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що поводження режиму Лукашенка з Ігорем Лосиком заслуговує на осуд: «Закритий судовий процес над ним та іншими обвинуваченими впродовж останніх пʼяти місяців був обурливою пародією на справедливість. Ми знову закликаємо режим Лукашенка припинити напади на новинні організації, журналістів та блогерів, таких як Ігор, та дозволити йому повернутися до дружини та доньки».

Суд розпочався 24 червня, засідання відбувалися на території слідчого ізолятора у Гомелі в закритому режимі. Фігуранти справи з моменту затримання провели за ґратами понад півтора року. Усіх було затримано ще до президентських виборів та початку протестів.

На суді не могли бути присутніми родичі та близькі обвинувачених, доступ до висвітлення процесу не отримав жодний недержавний засіб інформації. Микола Статкевич відмовився від участі у суді, захисницю Сергія Тихановського Наталю Мацкевич виключили з колегії адвокатів.