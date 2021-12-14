У Білорусі оголосять вирок у справі блогерів, активістів і чоловіка Тихановської

Суд у Білорусі 14 грудня оголосить вирок у так званій «справі Сергія Тихановського», чоловіка лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Суд розпочався 24 червня, засідання проходили у СІЗО в Гомелі у закритому режимі. Його фігуранти з моменту затримання вже провели за ґратами понад півтора роки.

Усіх їх – блогера Сергія Тихановського, політика Миколу Статкевича, медіаконсультанта Радіо Свобода Ігоря Лосика, мінського блогера Володимира Цигановича, оператора ютуб-каналу «Країна для життя» Артема Сакова і модератора соцмереж «Країна для життя» Дмитра Попова – звинувачують у, зокрема, про розпалювання соціальної ворожнечі та організації масових заворушень. Їм загрожує до 12 та до 15 років позбавлення волі.

Подробиці судового процесу й остаточне звинувачення досі невідомі ні рідним фігурантів, ні правозахисникам, оскільки адвокати перебувають під підпискою про нерозголошення. Невідома також третя стаття, за якою звинувачують Ігоря Лосика.

Рідні й близькі не могли бути присутніми на судових засіданнях, доступ до висвітлення процесу не отримало жодне недержавне ЗМІ.

Слідчий комітет Білорусі повідомляв, що зі «справи Тихановського» раніше виділили дев’ять кримінальних справ щодо 25 осіб. Багато хто з них уже засуджений. Усі вони, як вважає СК, діяли «за змовою із Сергієм Тихановським».

Обвинувачені провину не визнають.