Тихановська увійшла до списку найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times

Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська увійшла до списку «Жінки року-2021» за версією видання Financial Times. Серед впливових жінок світу також відзначені генеральний директор General Motors Мері Барра, речниця Палати представників США Ненсі Пелосі, президентка Тайваню Цай Інвень, тенісистка Наомі Осака, сценаристка Шонда Раймс, акторка Скарлетт Йоганссон та інші.

Тихановська входила до списку найвпливовіших жінок року за версією Financial Times і торік. Тоді у ньому було 12 жінок, Тихановська посіла четверте місце. Крім неї, найвпливовішими жінками в 2020 році вважали голову уряду Нової Зеландії Джасінду Ардерн, провідну вчену компанії Biontech Озлем Туречі, яка розробляла вакцину від коронавірусу, віцепрезидентку США Камалу Гарріс і американського політика Стейсі Абрамс.

У 2020 році американський журнал Time включив Тихановську у Time 100 Next – список лідерів, які «формують майбутнє» у своїх сферах діяльності.

«Десятки тисяч людей висловили протест проти режиму, натхненні завзятістю, хоробрістю та сміливістю Тихановської. У Білорусі люди пішли шляхом до демократії, і цей шлях може закінчитися лише свободою», – йшлося у матеріалі журналу.

У грудні американський журнал Politico включив Світлану Тихановську до 28 найвпливовіших людей Європи за 2020 рік. Журнал назвав її «Жанною дʼАрк, яка веде нове покоління жінок до продемократичного руху».