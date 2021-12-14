Листівки для білоруських політв’язнів (фотогалерея)

У Білорусі сотні людей – політичних в’язнів – перебувають у складних умовах білоруських в'язниць. Невелика група добровольців намагається підняти їм настрій за допомогою проєкту «Безкоштовні листівки».
Зображення, намальовані в’язнями, команді проєкту надають сім'ї ув'язнених, а волонтери передають їх ілюстраторам. Ті перетворюють зображення на листівки, які пізніше можуть бути надіслані самим ув'язненим.
У галереї, зокрема, ви зможете побачити листівку Ігоря Лосика. Білоруського блогера та консультанта Радіо Свобода 14 грудня засудили до 15 років позбавлення волі
Дар'я, волонтер проєкту «Безкоштовні листівки», яка з міркувань безпеки попросила не називати її прізвища, у розмові з журналістом Радіо Свобода зазначила, що проєкт допомагає політичним в'язням та їхнім сім'ям пережити важкі часи.
Зображення, намальовані в’язнями, команді проєкту надають сім'ї ув'язнених, а волонтери передають їх ілюстраторам. Ті перетворюють зображення на листівки, які пізніше можуть бути надіслані самим ув'язненим.
У галереї, зокрема, ви зможете побачити листівку Ігоря Лосика. Білоруського блогера та консультанта Радіо Свобода 14 грудня засудили до 15 років позбавлення волі
Дар'я, волонтер проєкту «Безкоштовні листівки», яка з міркувань безпеки попросила не називати її прізвища, у розмові з журналістом Радіо Свобода зазначила, що проєкт допомагає політичним в'язням та їхнім сім'ям пережити важкі часи.