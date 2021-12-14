Листівки для білоруських політв’язнів (фотогалерея)

7 Листівка Лева Халатрана. Він був волонтером передвиборчої кампанії Віктора Бабарика. І був заарештований у серпні 2020 року та звинувачений у порушенні громадського порядку. Халатрана засудили до двох років позбавлення волі.





Текст на листівці: «Ця листівка впродовж тижня служила як підставка для кави. Ви можете використовувати її так само, і це буде схоже на те, що ми разом питимемо каву». У проєкті «Безкоштовні листівки» працюють 12 добровольців