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Листівки для білоруських політв’язнів (фотогалерея)

У Білорусі сотні людей – політичних в’язнів – перебувають у складних умовах білоруських в'язниць. Невелика група добровольців намагається підняти їм настрій за допомогою проєкту «Безкоштовні листівки».

Зображення, намальовані в’язнями, команді проєкту надають сім'ї ув'язнених, а волонтери передають їх ілюстраторам. Ті перетворюють зображення на листівки, які пізніше можуть бути надіслані самим ув'язненим.

У галереї, зокрема, ви зможете побачити листівку Ігоря Лосика. Білоруського блогера та консультанта Радіо Свобода 14 грудня засудили до 15 років позбавлення волі

Дар'я, волонтер проєкту «Безкоштовні листівки», яка з міркувань безпеки попросила не називати її прізвища, у розмові з журналістом Радіо Свобода зазначила, що проєкт допомагає політичним в'язням та їхнім сім'ям пережити важкі часи.
Листівка Тихона Клюкача. Мінський суд визнав Клюкача винним у порушенні громадського порядку після того, як він написав гасла проти Олександра Лукашенка Листівки створюються із зображень, які намалювали самі в&rsquo;язні &nbsp;
1 Листівка Тихона Клюкача. Мінський суд визнав Клюкача винним у порушенні громадського порядку після того, як він написав гасла проти Олександра Лукашенка

Листівки створюються із зображень, які намалювали самі в’язні
 
Проєкт розпочався з 10 листівок, які базувалися на малюнках політв&#39;язнів. &laquo;Спершу це була просто гарна ідея. Першу партію надала дівчина, яка багато листується з політв&#39;язнями. Потім ідея переросла у проєкт підтримки політв&#39;язнів під назвою &laquo;Безкоштовні листівки&raquo;. Тепер ми робимо не лише листівки, але й футболки та сумки з принтами, набори листівок, проводимо різноманітні заходи&raquo;, &ndash; каже волонтер проєкту Дар&#39;я
2 Проєкт розпочався з 10 листівок, які базувалися на малюнках політв'язнів. «Спершу це була просто гарна ідея. Першу партію надала дівчина, яка багато листується з політв'язнями. Потім ідея переросла у проєкт підтримки політв'язнів під назвою «Безкоштовні листівки». Тепер ми робимо не лише листівки, але й футболки та сумки з принтами, набори листівок, проводимо різноманітні заходи», – каже волонтер проєкту Дар'я
Текст на футболці: &laquo;Ми не здаємося і ти не здавайся&raquo;
3 Текст на футболці: «Ми не здаємося і ти не здавайся»
Листівка Ігоря Лосика. Білоруський блогер та консультант Радіо Свобода був затриманий у червні 2020 року. Його звинуватили у використанні свого популярного Telegram-каналу для &laquo;підготовки порушення громадського порядку&raquo;. 14 грудня його засудили до 15 років позбавлення волі. Президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай закликав режим Лукашенка припинити переслідування, &laquo;яке заслуговує на засудження&raquo;, стосовно Лосика та інших журналістів. Дар&#39;я каже, що волонтери отримали багато вдячних відгуків від ув&#39;язнених
4 Листівка Ігоря Лосика. Білоруський блогер та консультант Радіо Свобода був затриманий у червні 2020 року. Його звинуватили у використанні свого популярного Telegram-каналу для «підготовки порушення громадського порядку». 14 грудня його засудили до 15 років позбавлення волі. Президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай закликав режим Лукашенка припинити переслідування, «яке заслуговує на засудження», стосовно Лосика та інших журналістів.

Дар'я каже, що волонтери отримали багато вдячних відгуків від ув'язнених
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська показує листівку з проєкту &laquo;Безкоштовні листівки&raquo; у Берліні в Рейхстазі Німеччини. Чоловік Світлани Тихановської &ndash; блогер Сергій Тихановський &ndash; засуджений до 18 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму. Це найбільший термін ув&#39;язнення за час передвиборчої президентської кампанії 2020 року та протестів проти проголошення Олександра Лукашенка переможцем виборів (кандидат у президенти Віктор Бабаріко отримав 14 років позбавлення волі, Марія Колесникова &ndash; 11 років)
5 Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська показує листівку з проєкту «Безкоштовні листівки» у Берліні в Рейхстазі Німеччини.

Чоловік Світлани Тихановської – блогер Сергій Тихановський – засуджений до 18 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму. Це найбільший термін ув'язнення за час передвиборчої президентської кампанії 2020 року та протестів проти проголошення Олександра Лукашенка переможцем виборів (кандидат у президенти Віктор Бабаріко отримав 14 років позбавлення волі, Марія Колесникова – 11 років)
Автором цього малюнку є Максим Знак. 6 вересня опозиціонер був засуджений до 10 років ув&#39;язнення за звинуваченням у змові з метою захоплення влади, закликів до дій щодо заподіяння шкоди національній безпеці та закликів до дій, що завдають шкоди національній безпеці шляхом спроби створення екстремістського угруповання. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав це &laquo;політично мотивованим обвинуваченням та ганебним вироком&raquo; за &laquo;фіктивними&raquo; звинуваченнями. Текст на листівці: &laquo;Я не хочу сьогодні так багато працювати&hellip; Майже так само, як учора&raquo;
6 Автором цього малюнку є Максим Знак. 6 вересня опозиціонер був засуджений до 10 років ув'язнення за звинуваченням у змові з метою захоплення влади, закликів до дій щодо заподіяння шкоди національній безпеці та закликів до дій, що завдають шкоди національній безпеці шляхом спроби створення екстремістського угруповання. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав це «політично мотивованим обвинуваченням та ганебним вироком» за «фіктивними» звинуваченнями.

Текст на листівці: «Я не хочу сьогодні так багато працювати… Майже так само, як учора»
Листівка Лева Халатрана. Він був волонтером передвиборчої кампанії Віктора Бабарика. І був заарештований у серпні 2020 року та звинувачений у порушенні громадського порядку. Халатрана засудили до двох років позбавлення волі. Текст на листівці: &laquo;Ця листівка впродовж тижня служила як підставка для кави. Ви можете використовувати її так само, і це буде схоже на те, що ми разом питимемо каву&raquo;. У проєкті &laquo;Безкоштовні листівки&raquo; працюють 12 добровольців&nbsp;
7 Листівка Лева Халатрана. Він був волонтером передвиборчої кампанії Віктора Бабарика. І був заарештований у серпні 2020 року та звинувачений у порушенні громадського порядку. Халатрана засудили до двох років позбавлення волі.


Текст на листівці: «Ця листівка впродовж тижня служила як підставка для кави. Ви можете використовувати її так само, і це буде схоже на те, що ми разом питимемо каву». У проєкті «Безкоштовні листівки» працюють 12 добровольців 
Малюнок Анастасії Миронцевої. Студентка-художниця була затримана у жовтні 2020 року разом зі своєю сестрою та звинувачена у діях, що &laquo;грубо порушують&raquo; громадський порядок. Отримати листівку можна, пожертвувавши щонайменше 5 євро на сайті BySOL
8 Малюнок Анастасії Миронцевої. Студентка-художниця була затримана у жовтні 2020 року разом зі своєю сестрою та звинувачена у діях, що «грубо порушують» громадський порядок.

Отримати листівку можна, пожертвувавши щонайменше 5 євро на сайті BySOL
Листівка Касі Будько &ndash; активістка Білоруської асоціації студентів була засуджена до 2,5 років позбавлення волі після арешту в листопаді 2020 року. Їй пред&#39;явлено звинувачення у діях, що &laquo;грубо порушують&raquo; громадський порядок, вона вважається політв&#39;язнем. Текст на листівці: &laquo;Волі, хліба, солі&raquo;
9 Листівка Касі Будько – активістка Білоруської асоціації студентів була засуджена до 2,5 років позбавлення волі після арешту в листопаді 2020 року. Їй пред'явлено звинувачення у діях, що «грубо порушують» громадський порядок, вона вважається політв'язнем.

Текст на листівці: «Волі, хліба, солі»
Цього року команда проєкту створила спеціальний адвент-календар (календар, згідно з яким йде відлік до початку Різдва) із малюнками політв&#39;язнів. &laquo;На кожен день є малюнок і завдання, що символізує солідарність із політв&#39;язнями&raquo;, &ndash; пояснює Дар&#39;я
10 Цього року команда проєкту створила спеціальний адвент-календар (календар, згідно з яким йде відлік до початку Різдва) із малюнками політв'язнів. «На кожен день є малюнок і завдання, що символізує солідарність із політв'язнями», – пояснює Дар'я
Дар&#39;я зазначає, що надіслати листівку з простим текстом політв&#39;язням у Білорусі можна за допомогою таких сайтів, як письмо.бел або Vkletochku.org. &laquo;Можливо, незабаром ви почнете отримувати відповіді і у вас з&#39;явиться нова пристрасть &ndash; до написання листів у відповідь&raquo;, &ndash; каже волонтерка
11 Дар'я зазначає, що надіслати листівку з простим текстом політв'язням у Білорусі можна за допомогою таких сайтів, як письмо.бел або Vkletochku.org. «Можливо, незабаром ви почнете отримувати відповіді і у вас з'явиться нова пристрасть – до написання листів у відповідь», – каже волонтерка

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