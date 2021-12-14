«Доведіть, що ви не боягуз». Дружина засудженого в Білорусі Ігоря Лосика звернулася до Лукашенка

Дружина медіаконсультанта Радіо Свобода Ігоря Лосика, засудженого 14 грудня до 15 років колонії посиленого режиму в так званій «справі Тихановського», після оголошення вироку опублікувала відеозвернення до Олександра Лукашенка, силовиків і суддів.

«Ви розтоптали всі закони і норми права, хоча ваша робота – їх дотримуватися. Ви сховалися за дверима СІЗО, судів і тонованих мікроавтобусів, сподіваючись, що ніхто й ніколи не побачить ваших облич, а ваші справи, чорні справи, ніколи не вийдуть назовні», – заявила Дар’я Лосик.

Вона закликала Лукашенка зустрітися з нею.

«Давайте зустрінемося і я розповім, що переживає наша родина завдяки вашим підлеглим. Як це пережити два голодування чоловіка, дізнатися, що він намагався покінчити життя самогубством прямо на очах в одного з ваших так званих слідчих; як це, коли вас поміщають у камеру з психічно хворими, і як це – дізнатися, що психолог гомельського СІЗО підштовхує вашого чоловіка до повторної спроби покінчити життя самогубством. Я розповім у кольорах і фарбах про свої почуття, які виникають, коли наша дочка день у день запитує: «Мамо, а де тато і чому він не ходить зі мною гратися в парк?». А ви спробуєте пояснити мені, чому ми пройшли і продовжуємо переживати всі ці катування», – заявила дружина Ігоря Лосика.

«Ви сказали, що не воюєте з жінками, але мій приклад і приклад десятків жінок-політв’язнів показує протилежне. Я думаю, що тем для обговорення більш ніж достатньо. Вибір місця та часу залишаю вам. Я не збираюся тікати й ховатися за кордоном. Доведіть мені, що ви не боягуз. Чекаю на запрошення», – наголосила вона.

У білоруському місті Гомелі на території слідчого ізолятора 14 грудня оголосили вирок у так званій «справі Тихановського».

Блогер Сергій Тихановський засуджений до 18 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму. Це найбільший термін за час передвиборчої президентської кампанії 2020 року та протестів проти проголошення Олександра Лукашенка переможцем виборів (кандидат у президенти Віктор Бабаріко отримав 14 років позбавлення волі, Марія Колесникова – 11 років).

Також у цій справ засуджені:

медіаконсультант Радіо Свобода Ігор Лосик – до 15 років колонії посиленого режиму;

блогер Володимир Циганович – до 15 років колонії посиленого режиму;

оператор ютуб-каналу Тихановського «Країна для життя» Артем Саков – до 16 років колонії посиленого режиму;

модератор соцмереж «Країна для життя» Дмитро Попов – до 16 років колонії посиленого режиму;

лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Громада) Микола Статкевич – до 14 років позбавлення волі.

Усіх цих людей режим Лукашенка звинувачував у «розпалюванні соціальної ворожнечі та організації масових заворушень». Вони звинувачення відкидали.

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що поводження режиму Лукашенка з Ігорем Лосиком заслуговує на осуд: «Закритий судовий процес над ним та іншими обвинуваченими впродовж останніх пʼяти місяців був обурливою пародією на справедливість. Ми знову закликаємо режим Лукашенка припинити напади на новинні організації, журналістів та блогерів, таких як Ігор, та дозволити йому повернутися до дружини та дочки».

Суд розпочався 24 червня, засідання відбувалися на території слідчого ізолятора у Гомелі в закритому режимі. Фігуранти справи з моменту затримання провели за ґратами понад півтора року. Усіх було затримано ще до президентських виборів та початку протестів.

На суді не могли бути присутніми родичі та близькі обвинувачених, доступ до висвітлення процесу не отримав жодний недержавний засіб інформації. Микола Статкевич відмовився від участі у суді, захисницю Сергія Тихановського Наталю Мацкевич виключили з колегії адвокатів.