Правозахисники заявили про рекордну кількість журналістів за ґратами

Правозахисна організація «Репортери без кордонів» (RSF) заявляє, що станом на 1 грудня у всьому світі були затримані 488 журналістів і працівників ЗМІ, що є найбільшою кількістю відтоді, як група почала публікувати свій щорічний звіт понад 25 років тому.

Кількість медіа-професіоналів, затриманих у зв’язку з їхньою роботою, зросла на 20 відсотків у порівнянні з минулим роком, головним чином через репресії проти ЗМІ у М’янмі, Білорусі й Гонконгу, повідомляє RSF у щорічному звіті про свободу преси, опублікованому 16 грудня.

Навпаки, кількість убитих цього року працівників ЗМІ – 46 – є найнижчою цифрою відтоді, як у 1995 році базовані в Парижі правозахисники почали публікувати щорічні звіти. За повідомленням, це пов’язано з відносним «зменшенням конфліктів» у Сирії, Іраку і Ємені.

Країнами, де загинули найбільше журналістів, знову стали Мексика (7) й Афганістан (6). Більшість нападів на репортерів в Афганістані здійснили місцева філія угруповання «Ісламська держава» або «Талібан», а ті, хто стоїть за цими нападами, користуються «повною безкарністю».

За даними RSF, найбільше ув’язнених журналістів і медіа-працівників – п’ятий рік поспіль у Китаї: 127 із них перебувають у в’язниці станом на 1 грудня, зокрема, через посилення контролю Пекіна над Гонконгом, повідомляє RSF.

Другою є М’янма з 53 ув’язненими журналістами, за нею – В’єтнам (43).

Білорусь посіла третє місце – з 32 ув’язненими журналістами й іншими медіа-професіоналами, такими як медіа-менеджери, директори, бухгалтери чи юристи, порівняно з сімома в той же час минулого року, повідомляє RSF.

Авторитарний білоруський правитель Олександр Лукашенко розпочав масштабний наступ на продемократичний рух незалежні ЗМІ після масових протестів, що спалахнули по всій країні після його спірного переобрання в серпні 2020 року.

У Білорусі затримали більше жінок, ніж чоловіків – 17 проти 15.

RSF також заявила, що ніколи не реєструвала таку кількість жінок-журналісток у в’язницях у всьому світі, а загальна кількість – 60 – склала на третину більше, ніж рік тому.

RSF також нарахувала 65 журналістів і їхніх колег, утримуваних у заручниках по всьому світу. Майже всі перебувають на Близькому Сході – Сирії, Іраку та Ємені – за винятком французького журналіста, якого утримують у Малі.