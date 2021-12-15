Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

МЗС про звинувачення Цимбалюка в екстремізмі: влада Росії продовжує випалювати медійне середовище

Про те, що російська влада звинувачує Романа Цимбалюка (на фото) в екстремізмі, повідомили у фейсбуці сам журналіст і його адвокат Микола Полозов

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували інформацію про те, що російська влада звинувачує в екстремізмі українського журналіста Романа Цимбалюка.

«Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ «екстремістами» і «іноземними агентами». МЗС і посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою», – написав у твітері речник МЗС України Олег Ніколенко.

Про те, що російська влада звинувачує українського журналіста, кореспондента агенції УНІАН Романа Цимбалюка в екстремізмі – повідомили у фейсбуці сам Цимбалюк і його адвокат Микола Полозов.

«Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій самій Росії поза законом. Як заведено, звинуватили у екстремізмі. Поки що збираються відкривати кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ», – написав адвокат.

За його словами, межа між «адміністративним» екстремізмом та «кримінальним» – «дуже тонка і багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах із політичним інтересом влади є дуже передбачуваною».


Адвокат вважає, що відбувається узгоджена атака на журналіста. Про це, зокрема, за його словами, свідчить поширення «через пропагандистські смітники» «абсурдних звинувачень у шпигунській діяльності».

Журналіст і його адвокат заявили про наміри звертатися до незалежних міжнародних судових інстанцій.

Роман Цимбалюк, коментуючи ситуацію, написав, що гроші, отримані за рішенням ЄСПЛ, направить на підтримку «дітей кримських татар, взятих у полон окупаційною владою».

Роман Цимбалюк – кореспондент агентства УНІАН у Росії, єдиний український журналіст, акредитований у Росії.

Роман Цимбалюк про пресконференцію Володимира Путіна
Embed
Роман Цимбалюк про пресконференцію Володимира Путіна

No media source currently available

0:00 0:00:45 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG