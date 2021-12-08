Керівниця та ведуча «Схем» Наталія Седлецька отримала нагороду «Свобода ЗМІ» у Вашингтоні

Керівниця та ведуча програми журналістських розслідувань «Схеми» Наталка Седлецька отримала нагороду «Свобода ЗМІ», засновану некомерційною організацією Transatlantic Leadership Network (США). Церемонія нагородження відбулась 7 грудня у Вашингтоні у Національному пресклубі.

Організатори зазначили, що Седлецькій присуджена ця нагорода «за розслідувальну журналістику та сміливу позицію проти корупції у владі, правоохоронній та судовій системі в Україні».

Окрім Наталки Седлецької з Радіо Свобода, нагороду також присудили журналісту та редактору Washington Post Джексону Ділю, керівнику ліванського телеканалу MTV Мішелю Ґабріелю Ель Мурру, катарській мережі Al Jazeera Media Network та її журналістці Файруз Зіані, а також видавцеві боснійської газети Oslobodjenje Муйо Селімовичу.

«Ця нагорода – досягнення, яке було б неможливим без щоденного внеску кожного з учасників команди «Схеми», розслідувального проєкту Радіо Свобода. Сподіваюсь, що ця відзнака також надихне молодих людей, майбутніх журналістів в Україні приєднуватися та робити свій внесок у незалежну журналістику для досягнення кращої якості життя та добробуту українців. Дякую присутнім за підтримку моєї країни – ця ініціатива є черговим свідченням міцної дружби та партнерства між США та Україною» – сказала Седлецька у своїй промові під час нагородження у Вашингтоні.

«Також хочу скористатися нагодою та нагадати про свого колегу Владислава Єсипенка, фрілансера Радіо Свобода, а також про десяток інших журналістів, які зараз перебувають у в’язниці в окупованому Росією Криму. Журналістика не є злочином», – додала Седлецька.

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У церемонії нагородження та гала-вечері взяли участь члени Конгресу США, американського уряду, посли іноземних держав, американські журналісти та науковці. Із промовами виступила віцепрезидентка та виконавча редакторка Associated Press Джулі Пейс, а також президентка Національного пресклубу США Ліза Метьюз. Журналістка Bloomberg Емілі Вілкінс модерувала інавгураційну панельну дискусію за участі номінантів.

«Ми хочемо відзначити сміливість і дати голос тим, хто намагається захищати верховенство права, відстоює права журналістів, а також протистоїть фейковим новинам», – сказав голова Transatlantic Leadership Network доктор Майкл Гелтцел.

Transatlantic Leadership Network – некомерційна позапартійна організація, заснована у Вашингтоні, яка об’єднує міжнародну мережу практиків, політичних аналітиків, лідерів приватного сектору, журналістів та науковців.

«Схеми: корупція в деталях» – програма журналістських розслідувань, що викриває високопосадову корупцію. Спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA: Перший, заснований у 2014 році. Авторка та головна редакторка – Наталка Седлецька.