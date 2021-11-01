«Схемам» та Станіславу Асєєву вручили міжнародну премію «Вільна преса Східної Європи»

Команді проєкту журналістських розслідувань «Схеми», а також автору Радіо Свобода Станіславу Асєєву вручили німецько-норвезьку премію «Вільна преса Східної Європи 2020» (Free Media Awards). Церемонія нагородження відбулась 1 листопада у німецькому місті Гамбург. Минулого року через пандемію коронавірусної інфекції вручення премії перенесли. Від імені команди «Схем» нагороду отримали журналісти-розслідувачі Максим Савчук та Олександр Чорновалов.

Цю міжнародну відзнаку програмі «Схеми» присуджено у 2020 році – за розслідувальну журналістику. Тоді організатори відзначили, що «завдяки своїм розслідуванням редакція щотижневої програми проливає світло на політичну корупцію та політичні зв'язки, а на журналістів та команду неодноразово скоювали напади у зв’язку з їхньою роботою».

У 2020 році премією також відзначено українського журналіста й автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва за репортажі з окупованого Донецька. У 2017 році його взяли в полон бойовики угруповання «ДНР» та звинуватили в шпигунстві. Станіслава було звільнено в рамках обміну утримуваними особами 29 грудня 2019 року.

Цьогорічними лауреатами премії Free Media Awards стали виключно білоруські журналісти та ЗМІ: визнане екстремістським та заблоковане видання Tut.by та його репортерка Катерина Борисевич; Андрій Бастунець та Ірина Віданова отримають премію від імені Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), яку ліквідував Верховний суд Білорусі, задовольнивши позов білоруського Міністерства юстиції; журналістка газети «Наша нива» Наталія Лубневська відзначена за репортажі про людей, яких переслідує режим; а також засуджені до двох років колонії журналістки телеканалу «Белсат» Катерина Андрєєва та Дар’я Чульцова.

Премія «Вільна преса Східної Європи» вручається щорічно, починаючи з 2000 року, журналістам та засобам масової інформації за їхню якість, професіоналізм і громадянську мужність. Премія спрямована на заохочення тих журналістів, які, незважаючи на офіційні тиск і економічні труднощі, кидають виклик цензурі у всіх її проявах, у тому числі й самоцензурі. З 2004 року премію вручає німецький фонд «Цайт-Штіфтунг» ім. Ебелін і Герда Буцеріуса (Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius) у співпраці з норвезьким фондом «Вільне слово» (Institusjonen Fritt Ord), який вручає премію «Вільна преса Росії». На здобуття нагороди можуть висуватися журналісти та ЗМІ з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Росії та України.

«Схеми» – це спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший, що викриває високопосадову корупцію та непрозорість української влади. Щотижнева програма виходить в ефір з липня 2014 року. Авторка та засновниця проєкту – українська журналістка Наталка Седлецька.