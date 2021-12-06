Amnesty International закликає підписати петицію для звільнення фрілансера Крим.Реалії Єсипенка

Правозахисна організація Amnesty International Ukraine закликає підписати петицію з вимогою звільнення фрілансера Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) Владислава Єсипенка. Про це організація повідомила у телеграм-каналі.

«Українського журналіста Владислава Єсипенка було затримано в Криму 10 березня 2021 року, коли він працював над матеріалами для незалежних ЗМІ з окупованого півострова. Співробітники ФСБ вибили визнання з Владислава катуваннями – катували електричним струмом, били та знущалися. Майже місяць до журналіста не пускали адвокатів. Зараз йому загрожує до 18 років ув'язнення», – нагадали правозахисники.

Петицію на підтримку Єсипенка можна підписати, перейшовши за посиланням.

Раніше Представництво президента в АРК та Європейська федерація журналістів приєдналися до акції на підтримку Єсипенка.

Журналіст Віталій Портников став амбасадором Владислава Єсипенка.