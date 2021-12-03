«Доля Єсипенка допоможе зруйнувати режим у Росії»: в Україні об'єдналися для звільнення політв'язнів

Український ПЕН-центр і Центр прав людини ZMINA спільно з українськими письменниками та журналістами розпочали програму, в рамках якої її авторів-амбасадорів залучають для підтримки українських громадян, ув'язнених і заарештованих російськими силовиками за мотивами, визнаними правозахисниками політичними.

Які ідеї та цілі кампанії #SolidarityWords на підтримку утримуваних в окупованому Криму та сусідній Росії кримських журналістів і активістів? Хто зможе до неї приєднатися? Чи можуть зусилля амбасадорів кампанії допомогти у звільненні політв'язнів?

Ці теми у студії Радіо Крим.Реалії, у ток-шоу «Крим.Важливе», обговорили ведучий Сергій Мокрушин та його співрозмовники: керівник проєктів у Центрі прав людини ZMINA Надія Добрянська; український журналіст, оглядач Крим.Реалії Віталій Портников; письменник, президент українського ПЕН-центру, амбасадор програми #SolidarityWords Андрій Курков та український режисер, колишній політв'язень Олег Сенцов.

13 письменників і журналістів стануть публічними амбасадорами 13 політв'язнів-журналістів та активістів. У програмі #SolidarityWords беруть участь Вікторія Амеліна, Мирослава Барчук, Ольга Герасим'юк, Лариса Денисенко, Ірена Карпа, Андрій Курков, Юрій Макаров, Мирослав Маринович, Віталій Портников, Ірина Славінська, Остап Сливинський, Мар'яна Савка та Ірина Цілик.

Вони виступатимуть на підтримку журналістів-політв'язнів Османа Арифмеметова, Марлена (Сулеймана) Асанова, Асана Ахтемова, Ремзі Бекірова, Олексія Бессарабова, Владислава Єсипенка, Тимура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва, Сейрана Салієва, Амета Сулейманова, Руслана Сулейманова і Рустема Шейхалієва, а також кримськотатарського активіста й політика Нарімана Джеляла (за документами – Джелялова).

Амбасадори закликатимуть до звільнення кримських журналістів та активістів, яких утримують у Криму та сусідній Росії, а також розповідатимуть про їхні справи у своїх публікаціях, інтерв'ю, під час публічних заходів в Україні та світі.

Мета акції #SolidarityWords – щоб імена журналістів, заарештованих російською владою з політичних мотивів, були постійно на слуху

Наразі 127 громадян України перебувають під арештом або в ув'язненні за політично мотивованими звинуваченнями російської чи підконтрольної їм влади на окупованих територіях.

Керівник проєктів у Центрі прав людини ZMINA Надія Добрянська каже, що мета акції #SolidarityWords – щоб імена журналістів, заарештованих російською владою з політичних мотивів, були постійно на слуху.

Організатори програми розраховують, що вона триватиме рік, якщо журналістів-політв'язнів побільшає, то до акції приєднаються нові амбасадори. Відомі журналісти та письменники допоможуть розповісти світові про долі своїх колег у російських катівнях, вважає Добрянська.

– Наша ідея – щоб імена політв'язнів завжди були на порядку денному в Україні та, по можливості, за кордоном. Щоб скоординовані зусилля України та міжнародних організацій мали більший вплив. Набагато легше говорити про політв'язнів, коли про них уже чули (у міжнародних організаціях – ред.). Ми над цим працюватимемо і сподіваємося, що амбасадори програми зможуть долучити до цієї теми міжнародні аудиторії.

Український режисер, колишній політв'язень Олег Сенцов вважає, що часто згадка імені політв'язня підвищує його шанси вийти на волю раніше терміну, встановленого «вироком».

Путін звільнив усіх, хто був відомий світові, але залишив інших, менш відомих

– Я колись у в'язниці був просто режисером, активістом Майдану. Через те, що мене підтримувало багато відомих людей, моє ім'я стало відомим, і зараз я можу підтримувати інших. Якщо відомі люди щоразу говоритимуть про політв'язнів – це дасть змогу поширити [впізнаваність] їхніх імен у світі та тиснути на Росію. Це дуже важливо, тому що Путін звільнив усіх, хто був відомий світові, але залишив інших [менш відомих]. Нам потрібно робити їх відомішими, і програма #SolidarityWords, дійсно, допоможе в цьому.

Український журналіст, оглядач Крим.Реалії Віталій Портников приєднався до програми авторів-послів #SolidarityWords. Він репрезентує арештованого на півострові фрілансера Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) Владислава Єсипенка, якому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Портников каже, що необхідно «завжди підтримувати людей, котрі стають жертвами тоталітарних режимів», і особливо тих, хто «стали жертвами російської окупації українських територій». Оглядач вважає, що програма #SolidarityWords навряд чи призведе до швидкого звільнення в'язнів Кремля, але вона важлива для їхньої моральної підтримки.

Доля та справа журналіста Владислава Єсипенка допоможуть у створенні дуже точного образу Росії

– Звільнення цих людей стане результатом складних міжнародних посередницьких зусиль. І тут ми неодноразово стикалися з тим, наскільки російському політичному режиму начхати на громадську думку. Але є й інші мотиви, пов'язані з тим, що ми повинні показувати людям, які стали жертвами політичних переслідувань, що ми про них пам'ятаємо. Ми повинні показувати це членам їхніх сімей. Не повинно складатися відчуття, що ці люди, які жертвують своєю свободою заради цінностей, на яких базується наша держава (Україна – ред.), забуті нами. Для мене особисто це важливо, коли йдеться про моїх колег. Тому що російський політичний режим розтоптав російську незалежну журналістику. Зараз, коли під його керуванням опинилися території України, він і там намагається збудувати керовану журналістику. А тих, хто із цим не погоджується, він переслідує.

На думку Портникова, доля та справа журналіста Владислава Єсипенка допоможуть у «створенні дуже точного образу Росії» на міжнародних майданчиках, що допоможе «зруйнувати її нинішній режим» і звільнити політв'язнів.

Амбасадор програми #SolidarityWords, український письменник Андрій Курков представляє кримчанина Нарімана Джеляла (за документами – Джелялова), якому загрожує до 20 років позбавлення волі. Письменник сподівається, що політв'язнів-громадян України вдасться звільнити завдяки їхній популяризації, як у випадку з Олегом Сенцовим.

Роки, проведені у в'язниці, які неможливо ні компенсувати, ні вирахувати їхню вартість. Тому що це вкрадена частина життя

– Йдеться про права людини та роки, проведені у в'язниці, які неможливо ні компенсувати, ні вирахувати їхню вартість. Тому що це вкрадена частина життя. Завдання всіх нас – домогтися уваги максимальної аудиторії, достукатися до активістів і політиків інших країн. Те, що відбувається в Україні та в Криму зокрема, – це не її внутрішня справа (України – ред.). Це справа і світової спільноти, і світової політики, і геополітики. Кожне слово, сказане на захист незаконно засуджених українських громадян, грає на вирішення цієї ситуації. Нещодавно Олег Сенцов отримав 20 років, і його вдалося витягнути (з російської колонії – ред.), зокрема завдяки світовим акціям.

Курков стверджує, що допомогти у звільненні політв'язнів могли б відомі блогери, чиї сторінки та канали у соціальних мережах «можуть бути важливими у справі захисту прав незаконно засуджених». Письменник також розраховує, що компанія #SolidarityWords допоможе прискорити обмін утримуваними особами між Україною та Росією, який останнім часом зупинився.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Крим.Реалії в серпні 2021 року заявив, що процес звільнення кримських політв'язнів «гальмується повністю». У вересні він допустив звільнення «певної кількості» українців після «нормандської зустрічі», якщо вона відбудеться».

Наприкінці листопада президент України повідомив, що Туреччина передала російській стороні списки політв'язнів, звільнення яких домагається Київ.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати цю заяву. Спікер МЗС Росії Марія Захарова заявила на брифінгу 1 грудня, що про посередницьку роль Туреччини у врегулюванні конфлікту між Росією та Україною не йдеться.

(Текст підготувала Олександра Шевченка)