Суд у Києві дозволив затримати голову окупованого Криму Аксьонова

Київський апеляційний суд дозволив затримати підконтрольного Кремлю голову окупованого Криму Сергія Аксьонова (за документами – Аксенов). Про це 30 листопада повідомила пресслужба суду.
Суд скасував рішення Шевченківського районного суду Києва від 4 жовтня. Тоді суддя відмовився задовольнити клопотання Офісу генпрокурора дозволити затримати Аксьонова, щоб забезпечити його участь у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
«За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 4 жовтня 2021 року скасовано», – йдеться у повідомленні.
У суді нагадали, що Аксьонова підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України: «дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади», «зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України», «створення, керівництво злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участь у ній», «терористичний акт», «блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства», «захоплення державних чи громадських будівель чи споруд».
Наразі коментарів Аксьонова щодо рішення суду у Києві немає.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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