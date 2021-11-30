Суд у Києві дозволив затримати голову окупованого Криму Аксьонова

Київський апеляційний суд дозволив затримати підконтрольного Кремлю голову окупованого Криму Сергія Аксьонова (за документами – Аксенов). Про це 30 листопада повідомила пресслужба суду.

Суд скасував рішення Шевченківського районного суду Києва від 4 жовтня. Тоді суддя відмовився задовольнити клопотання Офісу генпрокурора дозволити затримати Аксьонова, щоб забезпечити його участь у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 4 жовтня 2021 року скасовано», – йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що Аксьонова підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України: «дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади», «зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України», «створення, керівництво злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участь у ній», «терористичний акт», «блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства», «захоплення державних чи громадських будівель чи споруд».

Наразі коментарів Аксьонова щодо рішення суду у Києві немає.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.