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Чому кримчани відмовлялися від російського перепису 2020-2021?

Чому кримчани відмовлялися від російського перепису 2020-2021?
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Чому кримчани відмовлялися від російського перепису 2020-2021?

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Провал перепису 2020-2021. Скільки залишилося кримчан у Криму? У Криму Росія провела перепис населення, і за офіційними даними під моніторинг потрапило лише 83% кримчан.

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А за спостереженням незалежних експертів – ця цифра ще менша. Люди не відчиняли двері та відмовлялися заповнювати анкети – це реальні свідчення учасників моніторингу. По деяких маршрутах переписники ходили у супроводі поліції. То навіщо Росія рахує населення? Яке населення Криму сьогодні? Хто не визнає перепис Криму 2020? У чому загроза російського перепису в Криму?

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