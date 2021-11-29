Чому кримчани відмовлялися від російського перепису 2020-2021?

А за спостереженням незалежних експертів – ця цифра ще менша. Люди не відчиняли двері та відмовлялися заповнювати анкети – це реальні свідчення учасників моніторингу. По деяких маршрутах переписники ходили у супроводі поліції. То навіщо Росія рахує населення? Яке населення Криму сьогодні? Хто не визнає перепис Криму 2020? У чому загроза російського перепису в Криму?
Випуски
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10:00, 28 листопада 2021
Проросійський депутат працював на українську розвідку? | Крим.Реалії
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12:00, 27 листопада 2021
Перепис 2021. Скільки залишилося кримчан у Криму? | Крим.Реалії
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08:00, 22 листопада 2021
Ракетний удар по Криму? Операція НАТО, якої боїться Кремль | Крим.Реалії
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10:00, 21 листопада 2021
Історія корінних народів Криму | Крим.Реалії
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12:00, 20 листопада 2021
Українські «Байрактари» біля Криму. Як Росія захищатиме військові бази? | Крим.Реалії
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10:00, 16 листопада 2021
За що кримчанку цькували на конкурсі краси? | Крим.Реалії
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