Чому кримчани відмовлялися від російського перепису 2020-2021?

А за спостереженням незалежних експертів – ця цифра ще менша. Люди не відчиняли двері та відмовлялися заповнювати анкети – це реальні свідчення учасників моніторингу. По деяких маршрутах переписники ходили у супроводі поліції. То навіщо Росія рахує населення? Яке населення Криму сьогодні? Хто не визнає перепис Криму 2020? У чому загроза російського перепису в Криму?