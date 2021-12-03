У ЄС заявили про «серйозне погіршення» ситуації з правами людини в Криму

Європейський Союз відзначає погіршення ситуації з правами людини у Криму. Про це заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано за результатами зустрічі представників ЄС та України в Брюсселі.

Учасники зустрічі, згідно із заявою, відзначили «суттєве погіршення становища прав людини» на півострові. При цьому, як зазначив речник, міжнародним організаціям та правозахисникам, як і раніше, відмовляють у доступі на півострів.

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«ЄС підтвердив свою підтримку реалізації Спільної декларації, підписаної на саміті («Кримської платформи» – ред)... Обидві сторони також обмінялися думками щодо ситуації з безпекою та про дедалі більшу мілітаризацію півострова з боку Російської Федерації», – йдеться у заяві.

Повідомляється, що «ЄС не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією».

Раніше в МЗС України повідомили, що в Брюсселі українська делегація обговорила подальші кроки щодо розвитку «Кримської платформи», а також питання безпеки, прав людини та санкційної політики ЄС щодо Криму.

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