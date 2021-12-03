У ЄС заявили про «серйозне погіршення» ситуації з правами людини в Криму

Європейський Союз відзначає погіршення ситуації з правами людини у Криму. Про це заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано за результатами зустрічі представників ЄС та України в Брюсселі.
Учасники зустрічі, згідно із заявою, відзначили «суттєве погіршення становища прав людини» на півострові. При цьому, як зазначив речник, міжнародним організаціям та правозахисникам, як і раніше, відмовляють у доступі на півострів.
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«ЄС підтвердив свою підтримку реалізації Спільної декларації, підписаної на саміті («Кримської платформи» – ред)... Обидві сторони також обмінялися думками щодо ситуації з безпекою та про дедалі більшу мілітаризацію півострова з боку Російської Федерації», – йдеться у заяві.
Повідомляється, що «ЄС не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією».
Раніше в МЗС України повідомили, що в Брюсселі українська делегація обговорила подальші кроки щодо розвитку «Кримської платформи», а також питання безпеки, прав людини та санкційної політики ЄС щодо Криму.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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