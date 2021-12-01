Кримський політв’язень Іван Яцкін оголосив голодування – Полозов

Російські тюремники тиснуть на засудженого за «державну зраду» кримчанина Івана Яцкіна через те, що він не дозволив ображати Україну. За останніми даними адвоката Миколи Полозова, Яцкін оголосив голодування. Про це захисник написав у своєму фейсбуці.

«Український політв’язень Іван Яцкін досі на етапі. З Краснодарського краю його перевезли до сумнозвісної через тортури ув’язнених Саратівської області. Конкретно – в СІЗО-1 Саратова. На етапі щодо нього систематично здійснюють провокації. За те, що Іван Яцкін не дозволив у своїй присутності образливих висловлювань на адресу української нації та України з боку співробітників ФСВП, він зазнав утисків», – написав Полозов.

За його даними, у Яцкіна відібрали всі ліки, під час обшуку порвали єдину сумку і далі по етапу йому нема в чому везти особисті речі.

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«Надати голку та нитку зашити сумку Івану Яцкіну теж відмовили. Також йому заборонили користуватися кіоском і купувати там воду (вода в камері дуже погана). Повністю ігнорується його стан здоров’я та заяви про надання медичної допомоги», – додає адвокат.

Полозов додав, що «за останніми відомостями від нього (зв’язку практично немає), Іван Яцкін оголосив голодування».

«З урахуванням його (Яцкіна – ред.) стану здоров’я це може бути дуже небезпечно. Але, як він просив передати, іншого виходу не бачить», – повідомив Полозов.

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Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії звернулися із запитом за станом засудженого Яцкіна до Федеральної системи виконання покарань Росії.

На початку листопада Яцкіна перевели до штрафного ізолятора російської колонії у Краснодарському краї. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила 2 листопада, що в Івана Яцкіна погіршився стан здоров’я.