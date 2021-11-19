У фігуранта кримської «справи Хізб ут-Тахрір» Гафарова суттєво погіршився стан здоров’я – омбудсмен

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у заарештованого фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова суттєво погіршився стан здоров’я.

«У нього загострилася ниркова хвороба. Проте, керівництво СІЗО-5 Ростова-на-Дону, де він утримується, ігнорує звернення політв’язня та не надає жодної медичної допомоги. Політв’язень скаржиться, що фельдшер його відвідує вкрай рідко та обмежується призначенням валідолу. Востаннє аналізи крові та сечі в у Джеміля відбиралися чотири місяці тому. Єдине, що підтримує чоловіка, – це ліки, які надсилають рідні», – повідомила Денісова у фейсбуці.

Омбудсмен каже, що «чоловік щомісяця звертається зі скаргами до «ГУ ФСИН по Ростовской области», прокурора та начальника медико-санітарної частини №61, але вони ігнорують його проблеми».

«Своїми незаконними діями керівництво слідчого ізолятора порушило права Джеміля Гафарова на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, які закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також 22-м пунктом Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН. Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходи щодо відновлення прав громадянина України, зокрема невідкладно провести повне медичне обстеження з подальшим призначенням відповідного лікування», – вказала Денісова.

Органи російської пенітенціарної системи публічно не коментують повідомлення про стан Гафарова.

У липні 2021 року стан здоров’я Джеміля Гафарова, який перебував у тюремній лікарні Ростова-на Дону, погіршився. У вересні російський суд продовжив три місяці арешт Гафарову.

59-річний Джеміль Гафаров з 27 березня 2019 року перебуває у СІЗО за підозрою у «тероризмі». Йому інкримінують участь у партії «Хізб ут-Тахрір», забороненій в Росії та анексованому нею Криму. Гафаров – людина з інвалідністю другої групи. Йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.