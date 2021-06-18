Денісова: двом українським в’язням Кремля потрібна термінова медична допомога

Двом ув’язненим у Росії українцям, Джемілю Гафарову та Сервету Газієву, потрібна термінова фахова медична допомога. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Вчора адвокат кримського татарина Джеміля Гафарова повідомив мені, що після судового засідання у справі другої Сімферопольської групи «Хізб ут-Тахрір», яке відбулось 10 червня, українських політв’язнів Джеміля Гафарова та Сервета Газієва було доправлено у Федеральний казенний лікувально-профілактичний заклад «Міжобласна туберкульозна лікарня №19» Ростова-на-Дону. Джеміль Гафаров досі залишається у лікарні, через загострення хронічної хвороби нирок і подагру, але жодних медичних обстежень йому не проводять. Вчора Джеміль брав участь у черговому судовому засіданні через відеозв’язок. У Сервета Газієва медики швидкої допомоги діагностували хронічний холецистит – підвищений артеріальний тиск та сильні болі в печінці. Але з лікарні його повернули в СІЗО без надання необхідної медичної допомоги. Про госпіталізацію Гафарова та Газієва їхні адвокати повідомлені не були», – розповіла Денісова.

Вона зазначила, що вже неодноразово зверталася з приводу ненадання ув’язненим у Росії українцям необхідної медичної допомоги до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової.

«Однак, і цього разу отримала відписку, в якій російський омбудсмен запевняє, що умови утримання, зокрема, Джеміля Гафарова і його медичне забезпечення відповідають російським та міжнародним стандартам. Наголошую, що Сервет Газієв та Джеміль Гафаров потребують термінового фахового медичного обстеження та лікування», – підкреслила Денісова.

Вона додала, що згідно з російським законодавством, Гафарову та Газієву мають негайно змінити запобіжний захід на звільнення з-під варти.

Денісова закликала міжнародну спільноту вжити заходів, щоб «негайно припинити тортури стосовно українських громадян у місцях несвободи РФ».