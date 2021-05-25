Стан здоров’я утримуваного в Росії політв’язня Сервета Газієва критичний – Денісова

Стан здоров’я утримуваного у Росії українського політв’язня Сервета Газієва критичний. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Кримський татарин скаржиться на загострення хронічних хвороб: ниркову недостатність та ішемічну хворобу серця. Крім того, через сильний біль у спині Сервет Газієв з березня не може брати участь в судових засіданнях, які проходили у так званому Південному окружному військовому суді. Під час останніх п’яти засідань Сервету викликалася швидка допомога. Лікарі констатувала неможливість його участі у суді та рекомендували суворий постільний режим», – написала Денісова у фейсбуці.

Вона наголосила, що особисті звернення та звернення адвоката до адміністрації СІЗО у Ростовській області Росії щодо надання Гаєву медичної допомоги чи проведення медичного огляду ігноруються.

«Через це Сервет Газієв страждає від нестерпного болю, що прирівнюється до катування і нелюдського поводження та порушує статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Крім того, неможливість брати участь у судових засідання порушує його право на ефективний юридичний захист», – зазначила Денісова.

Вона закликала російську колегу Тетяну Москалькову забезпечити необхідну медичну допомогу Газієву, а також сприяти в обранні іншого запобіжного заходу, не пов’язаного з взяттям під варту, через критичний стан здоров’я громадянина України.

«Також звертаюся до Генерального прокурора РФ Ігоря Краснова з вимогою надати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації СІЗО-5 міста Ростова-на-Дону та притягнути винних до кримінальної відповідальності. Вкотре закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ та вимагати негайного звільнення усіх бранців Кремля», – написала Денісова.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя і Жовтневий районний суд російського Ростова-на-Дону 11 березня продовжили арешт тринадцятьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Таким чином, Ремзі Бекіров, Фарход Базаров, Раїм Айвазов, Сервет Газієв, Ерфан Османов, Владлен Абдулкадиров, Рустем Сейтхалілов, Джеміль Гафаров, Тофік Абдулгазієв, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Меджит Абдурахманов і Рустем Шейхалієв залишаються під арештом в СІЗО.