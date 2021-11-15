15 листопада, на Софійській площі у Києві відбулася щорічна акція «Порожні стільці» на підтримку українських політв'язнів у Росії та окупованому Криму, а також полонених на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.
Організатори акції – Український ПЕН та Центр громадянських свобод.
«Порожні стільці» у Києві: акція на підтримку українських політв'язнів у Росії та Криму (фоторепортаж)
15 листопада, на Софійській площі у Києві відбулася щорічна акція «Порожні стільці» на підтримку українських політв'язнів у Росії та окупованому Криму, а також полонених на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.
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