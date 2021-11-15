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«Порожні стільці» у Києві: акція на підтримку українських політв'язнів у Росії та Криму (фоторепортаж)

15 листопада, на Софійській площі у Києві відбулася щорічна акція «Порожні стільці» на підтримку українських політв'язнів у Росії та окупованому Криму, а також полонених на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Організатори акції – Український ПЕН та Центр громадянських свобод.

У межах глобальної кампанії #PrisonersVoice відомі письменники, журналісти, актори та музиканти написали листи заручникам Кремля та зачитали їх під час акції на Софійській площі
1 У межах глобальної кампанії #PrisonersVoice відомі письменники, журналісти, актори та музиканти написали листи заручникам Кремля та зачитали їх під час акції на Софійській площі
Мета заходу &ndash; нагадати українцям і світовій спільноті про справи українських громадян, ув&rsquo;язнених у Росії та Криму за політичними мотивами, а також закликати представників влади використовувати кожну нагоду для їхнього звільнення
2 Мета заходу – нагадати українцям і світовій спільноті про справи українських громадян, ув’язнених у Росії та Криму за політичними мотивами, а також закликати представників влади використовувати кожну нагоду для їхнього звільнення
Українська співачка Христина Соловій&nbsp;&nbsp;зачитала листа до арештованого в Криму фрілансера Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) Владислава Єсипенка.&nbsp; &laquo;Дорогий Владиславе, ми з вами не знайомі, і я почуваюся дивно, коли пишу цей лист. Але в Україні неможливо забути про те, що на сході країни триває війна, а в анексованому Криму продовжуються репресії. Тому я пишу вам листа, щоб звернути увагу інших людей до теми політв&#39;язнів, незаконно затриманих російським режимом&raquo;, &ndash; зачитала Соловій
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Українська співачка Христина Соловій  зачитала листа до арештованого в Криму фрілансера Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) Владислава Єсипенка. 

«Дорогий Владиславе, ми з вами не знайомі, і я почуваюся дивно, коли пишу цей лист. Але в Україні неможливо забути про те, що на сході країни триває війна, а в анексованому Криму продовжуються репресії. Тому я пишу вам листа, щоб звернути увагу інших людей до теми політв'язнів, незаконно затриманих російським режимом», – зачитала Соловій
За інформацією Центру громадянських свобод, станом на сьогоднішній день щонайменше 300 українців перебувають у полоні в ОРДЛО. У в&#39;язницях Росії та Криму утримують близько 127 громадян України з політичних мотивів, із них &ndash; 89 кримських татар
4 За інформацією Центру громадянських свобод, станом на сьогоднішній день щонайменше 300 українців перебувають у полоні в ОРДЛО. У в'язницях Росії та Криму утримують близько 127 громадян України з політичних мотивів, із них – 89 кримських татар
Серед ув&#39;язнених &ndash; кримськотатарський активіст і політик Наріман Джелял (за документами &ndash; Джелялов), фрілансер &laquo;Крим.Реалії&raquo; (проєкту Радіо Свобода) Владислав Єсипенко, а також Олексій Бессарабов, громадянські журналісти Сервер Мустафаєв, Асан Ахтемов, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салі Сулейманов, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв та Амет Сулеймано
5 Серед ув'язнених – кримськотатарський активіст і політик Наріман Джелял (за документами – Джелялов), фрілансер «Крим.Реалії» (проєкту Радіо Свобода) Владислав Єсипенко, а також Олексій Бессарабов, громадянські журналісти Сервер Мустафаєв, Асан Ахтемов, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салі Сулейманов, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв та Амет Сулеймано
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Акторка Римма Зюбіна
8 Акторка Римма Зюбіна
Участь у заході взяли близько 50 людей. Організатори розмістили на площі понад 100 стільців з іменами політв&#39;язнів
9 Участь у заході взяли близько 50 людей. Організатори розмістили на площі понад 100 стільців з іменами політв'язнів
Українська актриса Наталія Сумська під час правозахисної акції&nbsp;&nbsp;зачитала лист до кримськотатарського активіста і політика Нарімана Джеляла, заарештованого в Криму. &laquo;Ми віримо в те, що судилася краща доля нашим героям, до яких ми звертаємося. Я вірю і всім серцем бажаю, щоб ви повернулися у свої домівки, до своїх рідних. І щоб ніхто не завадив вам займатися улюбленою справою. Як повертається &laquo;кримське золото&raquo; в Україну, так і ви повернетеся додому&raquo;, &ndash; зачитала вона
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Українська актриса Наталія Сумська під час правозахисної акції  зачитала лист до кримськотатарського активіста і політика Нарімана Джеляла, заарештованого в Криму.

«Ми віримо в те, що судилася краща доля нашим героям, до яких ми звертаємося. Я вірю і всім серцем бажаю, щоб ви повернулися у свої домівки, до своїх рідних. І щоб ніхто не завадив вам займатися улюбленою справою. Як повертається «кримське золото» в Україну, так і ви повернетеся додому», – зачитала вона
Журналіст &laquo;Крим.Реалії&raquo; (проєкту Радіо Свобода), колишній політв&rsquo;язень Микола Семена &nbsp;
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Журналіст «Крим.Реалії» (проєкту Радіо Свобода), колишній політв’язень Микола Семена

 
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Журналіст Осман Пашаєв
13 Журналіст Осман Пашаєв
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Владика Климент, архієпископ Сімферопольський та Кримський ПЦУ
17 Владика Климент, архієпископ Сімферопольський та Кримський ПЦУ
Правозахисну акцію &laquo;Порожні стільці&raquo; на підтримку українських політв&#39;язнів у Росії та окупованому Криму, а також полонених на окупованих частинах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) проводять щорічно 15 листопада
18 Правозахисну акцію «Порожні стільці» на підтримку українських політв'язнів у Росії та окупованому Криму, а також полонених на окупованих частинах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) проводять щорічно 15 листопада
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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