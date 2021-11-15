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Українська актриса Наталія Сумська під час правозахисної акції зачитала лист до кримськотатарського активіста і політика Нарімана Джеляла, заарештованого в Криму.

«Ми віримо в те, що судилася краща доля нашим героям, до яких ми звертаємося. Я вірю і всім серцем бажаю, щоб ви повернулися у свої домівки, до своїх рідних. І щоб ніхто не завадив вам займатися улюбленою справою. Як повертається «кримське золото» в Україну, так і ви повернетеся додому», – зачитала вона