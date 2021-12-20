Омбудсмен заявила про критичний стан Олени Пєх, яку утримують у Сніжному

Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова заявила про критичний стан здоров’я громадянки України Олени Пєх, яку незаконно утримують на окупованій території Донецької області у Сніжнянській виправній колонії №127.

«Після нелюдських тортур у Олени Пєх стрімко розвинувся артроз колінних і кульшових суглобів з порушенням їх функцій 2-3 ступеня, варикозне розширення вен ніг, хронічний тромбофлебіт, який може призвести до трофічної виразки і гангрени. Вона не може пересуватися без палички та страждає на тяжку форму епілепсії. Крім того, жінка має резистентну форму гіпертонічної хвороби, тяжку стенокардію і порушення зору», – написала омбудсмен у фейсбуці.

За її словами, Олені Пєх потрібна термінова госпіталізація у відділення травматології для надання оперативного втручання і визначення подальшого лікування у невропатолога й судинного хірурга.

«До арешту Олена Пєх викладала у школі німецьку, російську мову та літературу, працювала у Горлівському художньому музеї на посаді старшого наукового співробітника. Проводила екскурсії, писала наукові статті, брала участь у конференціях. У серпні 2014 року виїхала до Одеси, де займалася перекладами. Згодом була змушена повернутися в ОРДО, місто Дебальцеве, де доглядала хвору на інсульт маму», – нагадала Денісова.

Олену Пєх затримали в серпні 2018 року у Горлівці. За даними уповноваженої з прав людини, її катували електрострумом, душили пакетом, вкручували в коліна шурупи, імітували розстріл і вимагали зізнання в «держзраді».

27 березня 2020 року Олену Пєх засудили до 13 років ув’язнення за звинуваченням у «державній зраді».

«Всі вищеназвані дії стосовно Олени є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, у тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції з захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року», – наголосила омбудсмен.

Вона закликала керівництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Олени Пєх, сприяти її негайній госпіталізації і наданню кваліфікованої медичної допомоги, а координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер – особисто втрутитись, сприяти наданню відповідної допомоги і порушити питання про звільнення Пєх за станом здоров’я.