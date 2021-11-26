Обвинувачений у справі вʼязниці «Ізоляція» Бражников виїхав з України – «Ґрати»

Обвинувачений у справі про катування в організованій російськими гібридними силами в окупованому Донецьку вʼязниці «Ізоляція» Євген Бражников виїхав з України. Про це 26 листопада повідомляє видання «Ґрати», журналісти якого перебували в залі суду під час чергового підготовчого засідання у справі.

«Обвинувачений у справі катівні «ДНР» «Ізоляція» Євген Бражников виїхав з України та попросив притулку у Франції. Про це повідомив адвокат Віталій Гончаров у письмовому клопотанні до суду про участь свого підзахисного по відео. Самого адвоката на засіданні не було через хворобу», – ідеться в твітері видання 26 листопада.

«Прокуратурі про статус прохача притулку обвинуваченого не відомо, а адвокат не надав жодних документів про це. Про те, що Бражников виїхав із країни, також не відомо. Запобіжний суд відмовився призначати на стадії відкриття документів, оскільки вирішив, що ризиків для нього немає. Суддя Сергій Родіонов відмовив клопотанню захисту у відеоконференції та задовольнив прохання обвинувачення та потерпілих про заміну захисника. Процес перебуває на підготовчій стадії вже пів року. У справі девʼять потерпілих — колишніх вʼязнів «Ізоляції», – додає видання.

Журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, який є одним із потерпілих у справі, заявив у судовому засіданні: «Бражников є одним із ключових обвинувачених у резонансній справі «Ізоляції», яка зараз на всю Україну звучить. Він два роки фактично вільно пересувався територією України , за винятком проміжку у пів року. Як ми бачимо з тих документів, які ще вимагають підтвердження, і за моїми особистими даними, ця людина фактично втекла та ще й вимагає якогось статусу політвʼязня чи біженця. Я б хотів звернути вашу увагу, якщо можливо, щоб ми не затягували цю справу процесуально, і якщо можливо, поміняли адвоката Бражникова, бо якщо ця людина дійсно хворіє на коронавірус, то це можуть бути місяці. Ми не можемо собі дозволити, щоб підготовче засідання тривало декілька місяців і ми не змогли перейти до розгляду справи по суті».

У травні 2021 року прокурори Департаменту ОГП щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, передали до суду обвинувальний акт відносно громадянина України за сприяння у діяльності терористичної організації та жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України).

Джерела в правоохоронних органах повідомили Радіо Свобода, що йдеться про Євгена Бражнікова, який перебував у в’язниці «Ізоляція» в Донецьку та потрапив на контрольовану урядом України території під час останнього великого обміну утримуваними особами 29 грудня 2019 року.

«Його звинувачують у тому, що він був правою рукою цього Куліковського-«Палича» (один із тюремних начальників в «Ізоляції», нещодавно затриманий у Києві – ред.), він брав участь у катуваннях і побитті інших в’язнів, у тому числі через це міг вільно пересуватися територією «Ізоляції», мав певні привілеї від адміністрації. Власне, він навіть інколи (інші в’язні дають свідчення) просто відчиняв двері камер. Тобто він уже був частиною цієї адміністрації, хоча мав також карну статтю на тій території», – згадував про Бражнікова в березні 2021 року колишній в’язень «Ізоляції» Станіслав Асєєв.

В Офісі генпрокурора нагадали, що наразі встановлено 78 жертв катувань у підпільній в’язниці «Ізоляція». За цими фактами прокурори повідомили про підозру чотирьом особам.