Суд взяв під варту ексочільника донецької «Ізоляції» Куликовського

Приморський суд Маріуполя взяв під варту Дениса Куликовського, затриманого за підозрою в катуванні ув’язнених в незаконній тюрмі угруповання «ДНР», без права застави, повідомив журналіст Радіо Свобода з зали Приморського суду Маріуполя.

Суддя Приморського районного суду Маріуполя Олексій Шишилін, озвучуючи матеріали справи, зазначив, що Куликовському інкримінують незаконне утримування громадян, яких затримувало угруповання «МГБ ДНР», та отримання від них інформації із застосуванням насильства.

«Слідчий посилається на те, що більш м’який запобіжний захід не може забезпечити належної поведінки підозрюваного, і існують ризики: Куликовський може переховуватися, вчинити інше кримінальне правопорушення. Крім того, може переховуватися від суду», – зачитав суддя.

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Куликовського утримуватимуть в відділі забезпечення досудового розслідування СБУ, враховуючи, що слідчий ізолятор Маріуполя для підозрюваного, за висновком суду, це недостатньо безпечно.

Адвокат проти запобіжного заходу не заперечував.

За уточненням МВС, слідство щодо Куликовського триває протягом року, його веде Національна поліція в Донецькій області.

9 листопада Служба безпеки України підтвердила затримання бойовика незаконного збройного угруповання «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

Письменник, журналіст і колишній бранець угруповання «ДНР» Станіслав Асєєв повідомив раніше 9 листопада, що в Києві затримали причетного до воєнних злочинів у «Ізоляції» Дениса Куліковського, відомого як «Палич».