Поліцейські встановили 45 учасників злочинної групи, які катували полонених в «Ізоляції» – МВС

Поліцейські провели впізнання і встановили 45 учасників організованої злочинної групи, яка катувала українських полонених у незаконній в’язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«У вересні цього року щодо восьми воєнних злочинців матеріали були передані до суду для заочного засудження. Крім того, поліцейські отримали оперативну інформацію, що керівник в’язниці, головний кат українців в «Ізоляції» – так званий «Палич» – прибув на підконтрольну Україні територію. І вже зараз він у руках українських правоохоронців – це результат спільної роботи Нацполіції та СБУ», – написав Монастирський у фейсбуці.

Слідчі поліції інкримінують затриманому:

статтю 149 «Торгівля людьми»

статтю 258-3 «Створення терористичної групи чи терористичної організації»

статтю 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань»

статтю 438 «Порушення законів та звичаїв війни».

«Більше року слідчі у взаємодії з міграційною поліцією розслідують жахливі злочини «Палича» проти людей. Після повернення полонених «Ізоляції» в Україну, поліцейські поспілкувалися з кожною жертвою бойовиків. Знаєте, що з ними робили? Катували електричним струмом через статеві органи. Поміщали в домовини та забивали їх цвяхами. Ґвалтували. Ламали кістки. Імітували розстріл. І ще багато жахливих речей… Скільки б часу не минуло, ці жахливі злочини не залишаться безкарними», – заявив міністр.

9 листопада Служба безпеки України підтвердила затримання бойовика незаконного збройного угруповання «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Це була спільна операція Головного слідчого управління Національної поліції та СБУ, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі СБУ.

Письменник, журналіст і колишній бранець угруповання «ДНР» Станіслав Асєєв повідомив раніше 9 листопада, що в Києві затримали причетного до воєнних злочинів у «Ізоляції» Дениса Куліковського, відомого як «Палич».

Ексзаступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що Куліковського затримали вночі проти 9 листопада, запобіжний захід йому обиратимуть 10 листопада.

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Приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там. В Україні Офіс генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій у цьому місці.

В’язнями тюрми «Ізоляція» були, зокрема, вчений Ігор Козловський і журналіст Станіслав Асєєв.