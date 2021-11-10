Приморський суд Маріуполя взяв під варту Дениса Куликовського, затриманого за підозрою в катуванні ув’язнених в незаконній тюрмі угруповання «ДНР», без права застави. Суддя Приморського районного суду Маріуполя Олексій Шишилін, озвучуючи матеріали справи, зазначив, що Куликовському інкримінують незаконне утримування громадян, яких затримувало так зване «МГБ» угруповання «ДНР», та отримання від них інформації із застосуванням насильства. Дениса Куликовського СБУ затримала напередодні в Києві. Про насильство, яке зазнав від «Палича» під час перебування в «Ізоляції», розповів журналістам колишній заручник угруповання «ДНР» Олег Кулаков.