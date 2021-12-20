Асєєв хоче домогтися західних санкцій проти причетних до катувань полонених

Колишній бранець незаконного збройного угруповання «ДНР», журналіст Станіслав Асєєв, якого утримували в незаконній в’язниці «Ізоляція», хоче домогтися накладення санкцій на людей, причетних до катувань ув’язнених. Як розповів Асєєв в інтерв’ю агентству «Інтерфакс», із цим пов’язані його поїздки до Європи та Сполучених Штатів.

«Перша мета полягає в тому, щоб накласти санкції на злочинців «Ізоляції» дані про яких ми і надаємо», – сказав журналіст.

Він припустив, що керівники в’язниці не планують все життя жити в окупованому Донецьку. Асєєв також вказав на «політичний момент»:

«Якщо санкції буде накладено, це автоматично дасть сигнал Росії про те, що в США знають про існування «Ізоляції», і заперечувати вже буде складніше».

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Колишній полонений, звільнений в ході обміну 2019 року, вважає, що Росія може закрити в’язницю, якщо зазнаватиме достатнього тиску через неї.

«Щоб уникнути розголошень, подібних до моїх та інших постраждалих ув’язнених, цілком можливо, що це місце закриють по-тихому, переведуть людей до офіційних в’язниць. Для цього потрібен тиск на Росію через Держдепартамент і Конгрес США, парламенти європейських країн», – додав Асєєв.

Приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там.