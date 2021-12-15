Посольство США закликало звільнити Наталію Стаценко та інших утримуваних в ОРДЛО українців

У посольстві США в Україні закликали забезпечити доступ до невідкладної медичної допомоги для лікаря Наталії Стаценко, яку підтримувані Росією бойовики затримали влітку 2019 року в Донецьку за обвинуваченням у шпигунстві й досі тримають у слідчому ізоляторі.

«Доступ до невідкладної медичної допомоги мають отримати всі затримані, які знаходяться у важкому стані, включно з Наталією Стаценко, яка потребує операції, щоб врятувати її життя», – йдеться на сторінці посольства у твітері.

У посольстві також закликали звільнити всіх українців, незаконно утримуваних Росією та бойовиками.

«У цю пору доброї волі наші серця линуть до сотень українців, несправедливо утримуваних Росією та підконтрольними їй силами. Ми разом із їхніми родинами закликаємо до їх негайного звільнення», – йдеться у повідомленні.

13 грудня голова правління громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук повідомила про початок акції «Різдво для лікаря Наталії Стаценко». Вона закликала підтримати акцію представників міжнародних організацій, парламентаріїв, чиновників та дипломатичний корпус різних країн і всіх людей доброї волі.

Наталія Стаценко була заарештована у липні 2019 року в окупованому Донецьку за обвинуваченням у шпигунстві через листування з журналістом Станіславом Асєєвим. Перші місяці її тримали у в’язниці «Ізоляція», а потім перевели до СІЗО №5 Донецька. Останніми роками Стаценко мала проблеми з хребтом і перед арештом їй мали робити термінову операцію, але цього так і не сталося.

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