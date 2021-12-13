Донбасс. Главное за день: для пленной Натальи Стаценко требуют срочную операцию, ЕС утвердил санкции против «Вагнера»

Коротко о главных событиях 13 декабря, которые важны для украинского востока

Ряд общественных организаций призывают группировку «ДНР» разрешить провести срочную операцию для Наталии Стаценко

Женщина была арестована в 2019 году. Акцию «Рождество для врача Наталии Стаценко» в частности объявили организации #PrisonersVoice та IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives. Об этом сообщила представительница Центра гражданских свобод Александра Матвийчук. Напомним, что Наталью Стаценко арестовали в Донецке из-за переписки с журналистом Станиславом Асеевым и обвинений в шпионаже. У Натальи серьезные проблемы с позвоночником. Перед арестом ей должны были делать срочную операцию, в заключении состояние здоровья женщины стремительно ухудшилось.

ЕС утвердил санкции против ЧВК «Вагнера»

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода. В санкционном списке три энергетических компании и восемь человек, связанных с группировкой наемников. Напомним, западные правительства обвиняют Москву в использовании группы Вагнера в качестве военизированной силы в вооруженных конфликтах в Украине, Ливии, Сирии, Судане, Мозамбике и Центральноафриканской Республике. Россия отрицает связь между правительством и наемниками, несмотря на многочисленные доказательства их участия в боевых операциях.

Ситуация на фронте

Четыре раза российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 12 декабря. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районе Талаковки, Крымского, Попасной и Катериновки. Один украинский военный получил ранения. Сегодня – 2 нарушения в районе Попасной и Катериновки. Группировки «ДНР» и «ЛНР» об обстрелах за прошедшие сутки не сообщали.

Полиция предотвратила попытку захвата предприятиятия в Мариуполе

Правоохранители задержали и разоружили 14 человек из разных регионов Украины. Они силовым способом попали на территорию сельхозпредприятия, выдворив охрану. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины. По данным ведомства, в транспортном средстве задержанных полиция обнаружила оружие и боеприпасы. Продолжается следствие.

COVID-19 в регионе

4 073 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 107 человек заболели ковидом, 4 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 4 случая заражения, 1 – летальный. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 4 человека умерли от осложнений ковид. В ОРДО – нет данных за прошедшие сутки.

В Марьинке и Красногоровке завершили строительство фильтровальных станций

До этого времени города получали воду из Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. На новых фильтровальных станциях вода будет проходить трехступенчатую очистку. Станции заработают, как только персонал пройдет все необходимые учения. Строительство длилось более года, а его стоимость составляет 64 миллиона гривен. Деньги выделили из областного бюджета.

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