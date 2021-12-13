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Санкції ЄС проти російської «групи Вагнера»: у списку 3 енергетичні компанії та 8 осіб

Засновник угруповання Дмитро Уткін, його учасники Сергій Щербаков та Денис Харитонов потраплять під санкції через події в Україні (фото ілюстраційне)

Рада Європейського союзу 13 грудня офіційно затвердила санкції проти так званої «приватної військової компанії Вагнера» та пов’язаних із нею юридичних осіб, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

«Затверджені санкції проти групи Вагнера: у списку три енергетичних компанії і вісім осіб, повʼязаних з угрупованням найманців. Рішення буде опубліковане в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні», – ідеться в повідомленні.

Санкції передбачають заборону на поїздки до країн ЄС, заморожування будь-яких активів у Євросоюзі, а також заборону юридичним і фізичним особам обʼєднання вести бізнес із групою, яка підпадає під санкції.

Західні уряди звинувачують Москву у використанні «групи Вагнера» як воєнізованої сили в збройних конфліктах в Україні, Лівії, Сирії, Судані, Мозамбіку та Центральноафриканській Республіці. Росія заперечує звʼязок між урядом і найманцями, часто описуючи воєнізовані сили як «тренерів» або «радників», попри численні докази їхньої участі в бойових операціях.

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