ЄС ухвалить санкції щодо кількох «вагнерівців» через їхні дії в Україні, Сирії та Лівії

Європейський Союз планує ухвалити зміни в своїх санкційних списках щодо кількох членів приватної військової компанії «Вагнера» через порушення прав людини та, зокрема, дії в Україні, Сирії та Лівії. Про це йдеться в кількох робочих документах, які є в розпорядженні Радіо Свобода.

Зокрема, Рада Європейського Союзу ухвалила санкції проти самої ПВК «Вагнера» і трьох людей, які з нею пов’язані, в рамках пакету санкцій через порушення прав людини.

За цим документом, під санкції потрапили:

засновник і очільник ПВК Дмитро Уткін («Вагнер»)

член угруповання Станіслав Дичко

член угруповання і радник президента Центральноафриканської республіки Валерій Захаров

«(Європейський – ред.) Союз, як і раніше, глибоко стурбований серйозними порушеннями та зловживаннями прав людини в різних частинах світу, такими як катування та інші жорстокі, нелюдські чи принизливі поводження чи покарання, позасудові страти та вбивства, вчиненими групою «Вагнера», приватною військовою компанією, базованою в Росії, на території України, Сирії, Лівії, Центральноафриканської республіки (ЦАР), Судані та Мозамбіку», – йдеться в документі.

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Уткіна й Дичка, зокрема, звинувачують у катуванні і вбивстві сирійця, який залишив лави урядових збройних сил, у 2017 році в Хомсі.

Уткін фігурує також у документі щодо санкцій через події в Україні. За висновками Ради ЄС, він «відповідальний за координування та планування операцій з розміщення найманців групи «Вагнера» в Україні».

«Він був особисто присутній на полі бою в Україні, координуючи та плануючи діяльність членів угруповання «Вагнера». Враховуючи його керівну посаду, він відтак є відповідальним за та активно здійснював дії, які підважували та загрожували територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – йдеться в тексті.

Через війну в Україні санкції запровадять також проти ще двох причетних до угруповання: фрилансера Сергія Щербакова регіонального голови так званого «Астраханського відділення Спілки добровольців Донбасу», члена Думи Астраханської області Дениса Харитонова. Харитонов, за даними Ради, визнавав, що особисто збив український гелікоптер та два літаки «Су-25» на Донбасі.

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За участь у бойових діях у Лівії, яка «загрожувала миру, стабільності та безпеці» в цій країні, під санкції потрапить член угруповання Олександр Кузнєцов.

Через події в Сирії ЄС запровадить санкції проти пов’язаних із ПВК Андрія Трошева та Андрія Богатова. Також блок застосує обмеження щодо трьох компаній: ТОВ «Велада», ТОВ «Меркурій» і ТОВ «Євро поліс». Всі вони, за даними блоку, працювали в енергетичному секторі Сирії.

За даними Радіо Свобода, міністри закордонних справ Євросоюзу формально ухвалять та оприлюднять нові санкції у понеділок 13 грудня.

Посли країн Європейського союзу 8 грудня погодили санкції проти найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».