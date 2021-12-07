Під санкції ЄС може потрапити очільник ПВК «Вагнера» Уткін і ще двоє пов’язаних із групою людей

Посли Європейського Союзу зберуться в середу, щоб погодити санкції проти очільника приватної військової компанії «Вагнера» Дмитра Уткіна та ще двох людей, пов’язаних із ПВК. Про це повідомив європейський редактор Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

За його даними, санкції будуть спрямовані на:

колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитра Уткіна

одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка

причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова

Йдеться про глобальний режим санкцій через порушення прав людини, який ЄС запровадив минулого року.

Окремо Євросоюз вперше запровадить санкції проти двох росіян та трьох російських компаній у рамках санкційного режиму через війну в Сирії.

Ці санкції були вперше запроваджені у 2011 році у відповідь на репресії проти сирійського цивільного населення, наразі в ньому 287 людей та 70 компаній, переважно – пов’язаних із сирійською владою та режимом Башара Асада.

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Очікується, що під санкції потраплять росіяни Андрій Трошев та Андрій Богатов – члени ПВК «Вагнера», які мають зв’язки з Сирією, а також компанії «Меркурій», «Велада» та «Євро Поліс». Всі вони вигравали контракти на енергетичні послуги для сирійської влади.

Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив минулого місяця, що блок запровадить санкції проти військових угруповань, які, за даними західних урядів, Москва застосовує для участі в конфліктах по всьому світу. Очікується, що санкції, які передбачають заборону на надання візи та замороження активів, будуть ухвалені остаточно на повторному міністерському з’їзді в Брюсселі 13 грудня.

Напередодні стало відомо, що посли Євросоюзу 8 грудня погодять санкції проти найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».

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«Приватна військова компанія Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який не перебуває на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте його бойовики, за даними журналістських розслідувань, брали участь в операціях у Сирії, Лівії та у війні на сході України.

Вони також діють у кількох африканських країнах. Найбільш помітна їхня присутність у Центральноафриканській Республіці.

«ПВК Вагнера» пов’язують із близьким до російського президента бізнесменом Євгеном Пригожиним. Москва заперечує причетність до цієї ПВК. Найманство в Росії офіційно заборонене. ЄС запровадив санкції проти Пригожина 2020 року.