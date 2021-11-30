Рада схвалила звіт ТСК щодо «вагнерівців»

Верховна Рада підтримала проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії «з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці України».

За це рішення проголосував 251 народний депутат, проти – 46, 30 парламентарів утрималися.

За словами спікера Верховної Ради Рулана Стефанчука, звіт буде направлено до Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань «для розгляду в межах компетенцій та відповідного реагування». Він попросив Офісу генпрокурора «взяти це питання на окремий контроль».

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Розслідування ТСК стосувалося провалу операції із затримання російських найманців приватної військової компанії «Вагнера». 15 листопа ТСК дійшла висновку про відустність доказів витоку інформації про проведення спецоперації з української сторони.

Водночас, за словами голови комісії Мар’яни Безуглої, ТСК встановила «відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи».

В оприлюдненому 16 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

За словами ексголови ГУР Міноборони Василя Бурби, на якого посилався Bellingcat, голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

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Bellingcat зазначає, що не зміг підтвердити факти цих переговорів у Офісі президента.

Пізніше нинішній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не міг втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу у справі «вагнерівців».