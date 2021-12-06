Посли ЄС можуть погодити санкції проти найманців ПВК «Вагнера»

Посли країн Європейського Союзу погодять санкції проти найманців російської приватної військової компанії «Вагнера». Про це повідомив європейський редактор Радіо Свобода Рікард Юзвяк 6 грудня.

За його даними, погодження в рамках загального глобального санкційного режиму через порушення прав людини відбудеться у середу 8 грудня. Посли Євросоюзу дадуть «зелене світло» санкціям проти ПВК «Вагнера». Обмеження планується застосувати також проти трьох громадян Росії, пов’язаних із цим угрупованням.

Окремо Євросоюз вперше запровадить санкції проти двох росіян та трьох російських компаній у рамках санкційного режиму через війну в Сирії.

«Приватна військова компанія Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який не перебуває на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте його бойовики, за даними журналістських розслідувань, брали участь в операціях у Сирії, Лівії та у війні на сході України.

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Вони також діють у кількох африканських країнах. Найбільш помітна їхня присутність у Центральноафриканській Республіці.

«ПВК Вагнера» пов’язують із близьким до російського президента бізнесменом Євгеном Пригожиним. Москва заперечує причетність до цієї ПВК. Найманство в Росії офіційно заборонене.