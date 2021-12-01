«Справа вагнерівців»: Єрмак каже, що не давав Бурбі жодних команд

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не давав жодних команд ексголові Головного управління розвідки Василю Бурбі щодо спецоперації, пов’язаної із «вагенрівцями».

«Що стосується «вагнерівців». Я, звичайно, не давав Бурбі жодних команд. Нам дорікають, що ми спочатку заперечували операцію, а потім визнали її. Я хочу пояснити це. Підкреслю: жодної санкціонованої операції, про яку говорить пан Бурба, не було. Немає жодного протиріччя між тим, що ми говорили раніше, і що говоримо зараз... Пан Бурба дійсно зайшов до мене, він намагався отримати від мене відповіді на якісь питання. На що, дуже добре це пам'ятаю, я повторив, що не маю права відповідати, і взагалі, це не мої повноваження давати йому якісь вказівки. І, природно, я не отримував жодних команд і вказівок від президента», – сказав Єрмак в інтерв’ю агенству «РБК-Україна».

Єрмак заявив, що президент «особисто веде все, що пов’язано з розвідувальними органами».

«Так, іноді, якщо президент вважає за потрібне, він запрошує мене бути присутнім на якихось зустрічах, але жодних доручень від нього з цього приводу я не мав. Відповідно, я не міг давати жодних вказівок пану Бурбі», – заявив Єрмак.

Напередодні Єрмак був у Державному бюро розслідувань на допиті у справі «вагнерівців». За його словами, він повідомив слідчим усю відому йому інформацію.

В оприлюдненому 16 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

За словами ексголови ГУР Міноборони Василя Бурби, на якого посилався Bellingcat, голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

Пізніше нинішній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не міг втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу у справі «вагнерівців».

Під час пресмарафону минулого тижня Володимир Зеленський зазначив, що голова Офісу президента не має повноважень затверджувати операції на кшталт операції із затримання російських найманців. Глава держави також запевнив, що планував звільнити Бурбу після свого приходу на посаду ще у 2019 році, звинувативши його, зокрема, в блокуванні пересування протестувальників під час Революції гідності.