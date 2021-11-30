«Справа вагнерівців»: Єрмак каже, що пішов на допит у ДБР, «аби слідство встановило істину»

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що відвідав Державне бюро розслідування для допиту у справі про можливий зрив спецоперації із захоплення «вагнерівців».

«Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі «вагнерівців». Повідомив усю відому мені інформацію. Не вважаю за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав. Але вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над «і», – написав Єрмак у фейсбуці.

В оприлюдненому 16 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

За словами ексголови ГУР Міноборони Василя Бурби, на якого посилався Bellingcat, голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

Пізніше нинішній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не міг втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу у справі «вагнерівців».

Під час пресмарафону минулого тижня Володимир Зеленський зазначив, що голова Офісу президента не має повноважень затверджувати операції на кшталт операції із затримання російських найманців. Глава держави також запевнив, що планував звільнити Бурбу після свого приходу на посаду ще у 2019 році, звинувативши його, зокрема, в блокуванні пересування протестувальників під час Революції гідності.