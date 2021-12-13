Євросоюз офіційно оприлюднить санкції проти російського угруповання найманців

Євросоюз 13 грудня офіційно оприлюднить санкції проти російської «приватної військової компанії Вагнера» – за порушення прав людини під час конфліктів по всьому світу.

Міністри закордонних справ Європейського союзу на зустрічі в Брюсселі оголосять про включення до списку восьми осіб, власне «групи Вагнера» та трьох інших пов’язаних із ними юридичних осіб. Санкції передбачають заборону на поїздки до країн ЄС, заморожування будь-яких активів у Євросоюзі, а також заборону юридичним і фізичним особам обʼєднання вести бізнес із групою, яка підпадає під санкції.

Західні уряди звинувачують Москву у використанні «групи Вагнера» як воєнізованої сили в збройних конфліктах в Україні, Лівії, Сирії, Судані, Мозамбіку та Центральноафриканській Республіці. Росія заперечує звʼязок між урядом і найманцями, часто описуючи воєнізовані сили як «тренерів» або «радників», попри численні докази їхньої участі в бойових операціях.