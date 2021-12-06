СБУ шукає тих, кого незаконно тримали у в’язниці «Ізоляція»

У рамках розслідування справи проти затриманого керівника незаконної в’язниці «Ізоляція» на окупованій частині Донбасу СБУ шукає свідків і потерпілих і просить надати спецслужбі інформацію.

«СБУ розслідує кримінальне провадження щодо одного з колишніх ватажків так званої «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція». Під його керівництвом терористи утримували і катували громадян, зокрема українських військових… Наразі слідчі органів безпеки встановлюють всіх потерпілих від протиправної діяльності зловмисника. Тому СБУ звертається до людей, яких незаконно утримували у в’язниці «Ізоляція», постраждалих від злочинних дій її очільника, або були свідками цих фактів, повідомити до Головного слідчого управління СБУ за телефонами (044) 255-50-69,(093) 458-06-77», – йдеться в повідомленні СБУ.

9 листопада Служба безпеки України підтвердила затримання бойовика незаконного збройного угруповання «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

Письменник, журналіст і колишній бранець угруповання «ДНР» Станіслав Асєєв повідомив, що йдеться про Дениса Куликовського, відомого як «Палич».

Приморський суд Маріуполя 10 листопада взяв Куликовського під варту без права застави.

Приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там.