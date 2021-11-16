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У Криму щонайменше 116 людей утримують за ґратами з політичних мотивів – правозахисники

У жовтні загальна кількість жителів Криму, позбавлених волі у справі кримських мусульман, склала 79 осіб, кажуть у «Кримській правозахисній групі»

Станом на кінець жовтня 2021 року щонайменше 116 людей перебувають у місцях позбавлення волі в рамках політично мотивованих чи релігійних кримінальних переслідувань в окупованому Криму, повідомила «Кримська правозахисна група».

«Ще чотири особи, ймовірно, позбавлені волі з політичних мотивів. Ще 9 людей перебувають під домашнім арештом», – йдеться у повідомленні групи.

У ньому уточнюється, що у жовтні загальна кількість жителів Криму, позбавлених волі у справі кримських мусульман, склала 79 осіб.

«Ще п’ятеро людей обмежені у переміщенні: троє перебувають під наглядом і не можуть залишити окуповану територію, двоє – під домашнім арештом», – наголошують у КПГ.

15 листопада у центрі Києва відбулася акція «Порожні стільці» на підтримку ув’язнених Росією українців.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у Кремлі «гальмують» процес звільнення українських політв’язнів, зокрема кримчан, із російського ув’язнення.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в окупованому Криму – це «вигадка».

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