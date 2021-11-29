У засудженого у справі «українських диверсантів» Дудки суттєво погіршився стан здоров’я – омбудсмен

Стан здоров’я засудженого у «справі українських диверсантів» севастопольця Володимира Дудки суттєво погіршився, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Стан здоров’я незаконно засудженого країною-окупантом до 14 років колонії громадянина України Володимира Дудки суттєво погіршився. Володимир упродовж місяця перебуває у медичній частині «ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю», втім лікування антибіотиками не має позитивної динаміки. Його тіло вкрите висипом, фурункулами та гнійниками. Крім того, у Володимира хвороба шлунку та постійні головні болі на фоні високого артеріального тиску», – написала Денісова у фейсбуці 29 листопада.

За її словами, рідні можуть передавати Володимиру Дудці життєво необхідні ліки лише раз на кілька місяців.

Омбудсмен закликала уповноважену з прав людини в Росії Тетяну Москалькову «невідкладно вжити заходів з метою дотримання прав громадянина України – надати належну медичну допомогу».

«Закликаю міжнародну спільноту, дипломатів та представників правозахисних організацій посилити моніторинг додержання прав українських громадян, які досі перебувають в неволі країни-окупанта, та застосувати всі можливі важелі впливу задля якнайшвидшого повернення всіх українських політв’язнів додому», – наголосила Людмила Денісова.

Російські силовики затримали в листопаді 2016 року в Севастополі співробітників аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова та Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили в «підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки».

У квітні 2019 року підконтрольний Росії Севастопольський міськсуд засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів, а Бессарабову – в розмірі 300 тисяч рублів. У жовтні того ж року Верховний суд Росії відхилив скаргу захисту і затвердив вирок. Захист Дудки подав касаційну скаргу на вирок.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав засуджених у Севастополі у «справі «українських диверсантів» Олексія Бессарабова і Володимира Дудку політичними в’язнями.