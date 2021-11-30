Аксьонов прокоментував дозвіл суду на його затримання

Підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) прокоментував рішення Київського апеляційного суду, який дозволив його затримати.
«Нехай спробують. Чекатиму. А якщо серйозно, то київська влада щоразу б’є свої ж рекорди з абсурдності та безглуздості ухвалених рішень. Порожні слова, пафосні заяви і брехливі звинувачення – це все, на що вони здатні», – написав Аксьонов у фейсбуці.
30 листопада Київський апеляційний суд дозволив затримати Аксьонова. Суд скасував рішення Шевченківського районного суду Києва від 4 жовтня. Тоді суддя відмовився задовольнити клопотання Офісу генпрокурора дозволити затримати Аксьонова, щоб забезпечити його участь у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У суді нагадали, що Аксьонова підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України: «дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади», «зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України», «створення, керівництво злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участь у ній», «терористичний акт», «блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства», «захоплення державних чи громадських будівель чи споруд».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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