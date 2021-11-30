Аксьонов прокоментував дозвіл суду на його затримання

Підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) прокоментував рішення Київського апеляційного суду, який дозволив його затримати.

«Нехай спробують. Чекатиму. А якщо серйозно, то київська влада щоразу б’є свої ж рекорди з абсурдності та безглуздості ухвалених рішень. Порожні слова, пафосні заяви і брехливі звинувачення – це все, на що вони здатні», – написав Аксьонов у фейсбуці.

30 листопада Київський апеляційний суд дозволив затримати Аксьонова. Суд скасував рішення Шевченківського районного суду Києва від 4 жовтня. Тоді суддя відмовився задовольнити клопотання Офісу генпрокурора дозволити затримати Аксьонова, щоб забезпечити його участь у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У суді нагадали, що Аксьонова підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України: «дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади», «зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України», «створення, керівництво злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участь у ній», «терористичний акт», «блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства», «захоплення державних чи громадських будівель чи споруд».

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