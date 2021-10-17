Адвокат Поклонської переконаний, що Київ не зможе домогтися її екстрадиції в Україну

Адвокат Максим Могильницький, який представляє, зокрема, інтереси експрокурорки анексованого Криму Наталії Поклонської у справі про «державну зраду», назвав «нездійсненними» очікування Києва домогтися екстрадиції Поклонської в Україну після її призначення послом Росії в Кабо-Верде.

«Я точно знаю про існування Віденської конвенції, 29-та стаття якої говорить: «Особистість дипломатичного агента недоторканна. Він не підлягає арешту або затриманню у будь-якій формі. Держава перебування зобов’язана ставитися до нього з належною повагою і вживати всіх необхідних заходів для запобігання будь-яким посяганням на його особистість, свободу або гідність», – написав адвокат у фейсбуці.

Раніше Могильницький заявляв, що його підзахисні, серед яких і російський глава Криму Сергій Аксьонов, спікера кримського парламенту Володимир Константинов, не з’являться в суд на материковій частині України через «політичний характер справи».

Президент Росії Володимир Путін цього тижня підписав указ про призначення послом Росії в Кабо-Верде Наталії Поклонської, колишньої депутатки Держдуми Росії і ексглави прокуратури анексованого Криму.

Після цього спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко нагадав, що Поклонська перебуває в розшуку ї їй від відповідальності «сховатися не вийде, навіть в Африці».