«Сховатися не вийде, навіть в Африці»: в МЗС прокоментували призначення Поклонської послом Росії в Кабо-Верде

У Міністерстві закоронних справ України прокоментували призначення колишньої прокурорки анексованого Росією Криму та депутатки Держдуми Росії Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде.

«У зв’язку із призначенням Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії. Сховатися не вийде, навіть в Африці», – повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде «питання злочинної діяльності громадянки Поклонської».

Раніше сьогодні стало відомо, що президент Росії Володимир Путін призначив колишню прокурорку анексованого Росією Криму та депутатку Держдуми Росії Наталію Поклонську послом Росії в Кабо-Верде (невелика держава в Західній Африці, розташована в Атлантичному океані на островах Зеленого Мису). Поклонська назвала призначення «великою честю».

Наталія Поклонська була українським прокурором до анексії Криму. Після введення російських військ на півострів у березні 2014 року була призначена прокурором Криму. У 2016 році була обрана в Держдуму за списком «Єдиної Росії». Українські правоохоронці інкримінують Поклонській, зокрема, державну зраду та причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.